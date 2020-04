R. Sulík: Zdržanlivý postoj k otváraniu obchodov je nešťastný

Bratislava 19. apríla (TASR) - Diskusia o Programovom vyhlásení vlády (PVV) bola plodná a dynamická, vrátane sporných bodov. Dôležité je, že výsledkom je kvalitný podklad pre vedenie krajiny. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík.



V prípade mediálnych prestreliek s predsedom vlády SR Igorom Matovičom (OĽaNO) v súvislosti s otázkou postupného naštartovania ekonomiky si nemyslí, že ich možno hodnotiť ako osobné útoky. "Ide o zotrvávanie na názore, o ktorom je človek presvedčený. Je normálne, že v rámci diskusie si človek za tým stojí,“ povedal Sulík.



Naďalej si však myslí, že zdržanlivý postoj predsedu vlády pri otváraní ďalších prevádzok je nešťastný. Opakovane argumentuje, že v prostredí otvorených prevádzok sa neobjavila nákaza. Avizovaný Matovičov plán o postupnom otváraní Sulík ešte nevidel. "Nechám sa prekvapiť, tento týždeň sme sa venovali prioritne PVV," dodal. Je však presvedčený, že „netreba o tom filozofovať“. Malé prevádzky, ale aj vonkajšie športoviská či vonkajšie terasy reštaurácií je podľa neho potrebné otvoriť. "Samozrejme, za dodržania prísnych hygienických opatrení,“ upozornil.



Kriticky sa vyjadril k opatreniu, ktoré sa týka pendlerov a ich povinnosti preukazovať sa negatívnym testom na COVID-19 s mesačnou platnosťou. "Dozvedel som sa o tom z médií, nepovažujem to za správny krok. Jednak to výrazne finančne zaťaží rodinu, ktorá je už i tak v zhoršenej ekonomickej situácii a navyše mesiac starý test je nanič,“ povedal. Podľa jeho slov je potrebné sa k tejto téme veľmi rýchlo vrátiť. „Budeme sa o tom rozprávať, je treba s tým rýchlo prestať,“ povedal v diskusnej relácii.