R. Sulík: Hlasovali sme za septembrový termín, bolo to súčasťou dohody

Bratislava 31. januára (TASR) - Zahlasovať za septembrový termín predčasných parlamentných volieb bolo súčasťou dohody a SaS tak postupovala, pretože si dohody ctí. Vyhlásil to šéf SaS Richard Sulík. Tvrdí, že to nie je neskoro oproti júnu.



"Vôbec to nie je až tak neskoro, lebo tam budú dva letné mesiace, keď vláda nerokuje, parlament nezasadá, čiže predĺženie bude len mierne. Je to v podstate jeden pracovný mesiac oproti júnu. Dôležité je, že takto bolo urobená dohoda," vysvetlil Sulík po hlasovaní.



Vláda má podľa Sulíka obmedzené kompetencie, je pod kontrolou prezidentky Zuzany Čaputovej. "Systém bŕzd a protiváh je teraz omnoho silnejší," povedal. Deklaroval, že radšej bude mať náročnú dohodu s bývalými koaličnými partnermi ako s opozičnými stranami, pri ktorých nevie, o čo im ide.



Sulík tiež povedal, že súhlasili aj s júnovým termínom volieb, no dôležité bolo dodržať dohodu, ktorej súčasťou bola zmena Ústavy SR. Ubezpečil, že SaS bude do volieb konštruktívnou opozíciou. "Čo bude dobré, to podporíme," dodal. Myslí si tiež, že situácia sa nemusela skončiť predčasnými voľbami. Stačilo podľa neho, aby v OĽANO našli viac odvahy riešiť problém, ktorý spočíval v lídrovi hnutia Igorovi Matovičovi a jeho pôsobení vo vláde.