R. Sulík: Jedného dňa príde chvíľa, keď si SaS zvolí nového lídra

Bratislava 12. októbra (TASR) - Jedného dňa príde chvíľa, keď si strana SaS zvolí nového lídra. Doba však na to ešte nedozrela. Povedal to predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík pred rokovaním vlády. Reagoval tak na premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý si myslí, SaS by si mala nájsť dôstojnejšieho reprezentanta do vedenia strany.







"O tom, kto bude líder SaS, rozhodnú členovia v tajnej voľbe na kongrese. Už som lídrom 12 rokov, po skončení tohto volebného obdobia to bude 15 rokov. Všetko má svoj koniec," pripomenul.







Sulík podľa svojich slov išiel na nedeľné rokovanie ústredného krízového štábu pre vecnú diskusiu. "Nedočkal som sa jej, tak som odišiel," povedal minister. Diskusie na krízovom štábe označil za 'tliachanie'. Sulíkovi na zasadnutiach chýbajú dáta, na základe ktorých sa vláda rozhodla zavrieť reštaurácie či fitnescentrá. "Nemôžeme z každého rozdielového názoru robiť krízu. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Mojou úlohou je dožadovať sa rozhodnutí na základe faktov," poznamenal Sulík.



Šéf hospodárstva tvrdí, že vláda premárnila leto. Je názoru, že počas leta, keď bolo málo nakazených, sa mali sprísniť kontroly na hraniciach, pretože bolo jasné, že druhá vlna pandémie príde na Slovensko zo zahraničia.



Konflikt v koalícii vznikol po tom, čo minister hospodárstva a šéf koaličnej SaS odišiel z nedeľného rokovania ústredného krízového štábu ešte pred jeho skončením. Následne médiá informoval, že je v rámci sprísnených protipandemických opatrení proti zatváraniu reštaurácií, fitnescentier či divadiel. Odôvodnil to škodlivosťou pre ekonomiku. Kritizoval, že odborníci nemajú dáta o nakazených. Premiér následne označil Sulíkovo správanie za mimoriadne nezodpovedné a mimoriadne neľudské.