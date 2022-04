R. Sulík: Koalícia je funkčná, určite dovládneme do konca

Bratislava 9. apríla (TASR) - Koalícia je funkčná, jej členovia dokážu medzi sebou diskutovať a hľadať kompromisy. Určite dovládne až do konca volebného obdobia. Na sobotnom kongrese strany SaS v Bystrej to vyhlásil jej predseda a minister hospodárstva Richard Sulík. Zároveň avizoval, že bude opäť kandidovať na predsedu strany a chce ju viesť do najbližších parlamentných volieb.



Vojna na Ukrajine nestmelila podľa Sulíka len Európsku úniu, ale aj vládnu koalíciu na Slovensku. "Situácia vo vnútri koalície sa upokojila," skonštatoval líder SaS s tým, že k tomu prispela aj minuloročná výmena na poste premiéra SR. Sulík to hodnotí ako "veľmi šťastný krok". Súčasný predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) podľa jeho slov hľadá kooperáciu, nie konfrontáciu. "Nepolarizuje," podotkol.



Sulík tvrdí, že by bola radosť vládnuť bez kríz, ako je pandémia COVID-19, energetická kríza či vojenský konflikt na Ukrajine. "Urobili sme ako vláda a koalícia kopu chýb. Napriek všetkým krízam to po dvoch rokoch nie je až také zlé, ako sa to niekto snaží vykresliť," povedal líder SaS.



Zároveň na kongrese avizoval, že strana pôjde do volieb ako silná a jednotná. "Naše ambície sú vyššie, aký bol výsledok v parlamentných voľbách v roku 2020," uviedol. Volebný program strany má pripraviť Eugen Jurzyca. Zaoberať sa ním má kongres zrejme budúci rok na jeseň. Sulík potvrdil svoj záujem zostať na čele SaS a viesť stranu aj do volieb, pokiaľ s tým bude kongres či republiková rada strany súhlasiť.