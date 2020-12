R. Sulík: Ľudia okolo P. Pellegriniho sa nezbavia korupčnej minulosti

Bratislava 17. decembra (TASR) - Obvinenie exministra a poslanca Národnej rady (NR) SR Petra Žigu (nezaradený) potvrdzuje, že ľudia okolo expremiéra a šéfa mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho sa nikdy nezbavia svojej korupčnej minulosti. Uviedol to šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Ministerka investícií a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová zároveň upozornila na viaceré kauzy, ktoré sa podľa nej so Žigom spájajú.



"Strana Hlas-SD sa tvári, ako keby prišla na politickú scénu len teraz, avšak už len podľa jej tlačových besied vidíme, že vždy, keď začne nová policajná akcia, tak na jej tlačovkách postupne ubúdajú ľudia. Už dlhšie sme nevideli na obraze Petra Žigu. Peter Pellegrini sa pomaly tváril, že on k nim nepatrí, ale patrí k Smeru. Niet sa čo diviť, keď niekedy ani sám Pellegrini nevie, za akú stranu vystupuje. Úprimne som zvedavý, po koho všetkého zo Smeru a Hlasu si ešte Národná kriminálna agentúra (NAKA) príde," reagoval Sulík.



Remišová tvrdí, že v minulosti pri boji s korupciou na Žigu viackrát "narážala". "Kauza Kompa, keď bol práve on ministrom životného prostredia. Alebo dotácie na 'inovácie' z ministerstva hospodárstva, keď Peter Žiga rozdal takmer miliardu eur s pochybným výsledkom. Alebo kauza Bžán, keď som zvolávala ako opozičná poslankyňa mimoriadnu schôdzu, pretože bolo nemorálne, že advokát mal dostať za jediný prípad viac ako 70 miliónov eur. Nakoniec sa to podarilo znížiť 'len' pod 20 miliónov eur. To bolo pôsobenie Petra Žigu v Smere-SD," skonštatovala Remišová. Pellegrini sa podľa nej nemôže tváriť ako "svätý za dedinou", ktorého sa roky rabovačiek Smeru-SD netýkajú. "Pretože podozrenia, ktoré smerujú aj k jeho ľuďom potvrdzujú, že všetci boli súčasťou jednej skupiny," myslí si šéfka Za ľudí.



Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie voči Žigovi za prečin podplácania. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. V prípade dokázania viny mu podľa príslušného paragrafu Trestného zákona hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.



Žiga ešte na začiatku decembra odmietol medializované podozrenia z podplácania. Uviedol, že nikdy neovplyvňoval žiadne vyšetrovanie vo svoj prospech ani v prospech príbuzných. "Poslanec NR SR Peter Žiga sa nebude vyjadrovať a je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní," uviedol vo štvrtok pre TASR jeho asistent Maroš Stano.