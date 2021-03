R. Sulík: Matovič by mal zvážiť zotrvanie vo funkcii, nedorástol na ňu

Bratislava 4. marca (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal zvážiť zotrvanie vo funkcii. Pozíciu nezvláda, nedorástol na ňu a nie je schopný exekutívy v ťažkých časoch. Skonštatoval to vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík v relácii Rádia Expres. Myslí si, že to musia vidieť aj poslanci OĽANO. Je zvedavý na ich názor a chce o tom s nimi hovoriť. OĽANO by malo podľa neho nominovať na post premiéra niekoho iného, Sulík v hnutí vidí vhodné mená.



"Igor Matovič prekročil všetky medze. Po roku vládnutia nás všetkých presvedčil, že nedorástol na túto pozíciu," povedal Sulík. Nespochybňuje, že OĽANO vyhralo voľby a Matovič bol na čele hnutia, jeho spôsoby a techniku vládnutia však označil za príťaž celej koalície. "Nie je schopný exekutívy v týchto ťažkých časoch, akurát rozdáva rany na všetky strany," poznamenal s tým, že Matovič nie je súčasťou riešenia, ale súčasťou problému.



V koalícii je už dlhší čas napätie, pnutie teraz vyvolal nákup vakcín Sputnik V, ktoré mal vyrokovať Matovič s ruskou stranou. Koaličné strany SaS a Za ľudí hovoria o rekonštrukcii vlády, pripúšťa ju aj Sme rodina. Koalícia má naďalej rokovať o svojom fungovaní. Jej členovia odmietajú predčasné voľby. V súvislosti s rekonštrukciou vlády sa spomína okrem výmeny premiéra aj zmena ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Predstavitelia SaS a Za ľudí sa v stredu (3.3.) stretli aj s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.