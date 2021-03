R. Sulík: Rekonštrukcia vlády by mohla upokojiť a zlepšiť situáciu

Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval z košického letiska, kde priviezli prvú dodávku. Foto: TASR František Iván

Bratislava 3. marca (TASR) - Rekonštrukcia vlády by mohla upokojiť a zlepšiť situáciu. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík po spoločnom stretnutí s predstaviteľmi Za ľudí a s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Opätovne odmietol predčasné voľby, zloženie Národnej rady (NR) SR považuje za dobré." povedal Sulík. Dodal, že koalícia je silná aj vzhľadom na mandáty v NRSR. Koalícia má v parlamente v súčasnosti ústavnú väčšinu. Zdôraznil, že rekonštrukcia vlády nemusí znamenať predčasné voľby.Šéfka Za ľudí Veronika Remišová dodala, že aktuálne v koalícii hodnotia a bilancujú rok vlády. Pripustila vzniknuté chyby, z ktorých sa ale podľa jej slov snažia poučiť. "" dodala s tým, že chcú ďalej plniť sľuby občanom.V koalícii je už dlhší čas napätie, pnutie teraz vyvolal nákup vakcín Sputnik V, ktoré mal vyrokovať premiér Igor Matovič (OĽANO) s ruskou stranou. Za ľudí a SaS sú proti používaniu vakcíny, ktorá nemá registráciu v Európskej únii. Za ľudí už prišla o dvoch poslancov, hrozia jej ďalšie odchody. Remišová nevylúčila ani možnosť rozpadu vládnej koalície. Sulík aj Remišová hovoria o potrebe prijať zásadné rozhodnutia.Predseda parlamentu a šéf koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár pozval predstaviteľov OĽANO, SaS a Za ľudí v stredu o 17.00 h do Národnej rady SR, aby si sadli za jeden stôl a diskutovali.