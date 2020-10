Sulík: Riešiť pracovníkov v kultúre má MDV v spolupráci s MK

Bratislava 22. októbra (TASR) - Riešiť pracovníkov v oblasti kultúrneho priemyslu má Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry (MK) SR. Uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) počas hodiny otázok v parlamente. Pôvodná dohoda podľa neho spočívala v tom, že rezort kultúry bude riešiť priamo umelcov a rezort hospodárstva zamestnancov kultúrneho priemyslu. "Avšak došlo k zmene a momentálne, aj po vzájomnej dohode, ale aj po udalostiach z predminulého a minulého týždňa, je to tak, že toto bude riešiť ministerstvo dopravy," povedal s tým, že jeho rezort je pripravený poskytnúť pomoc.



Ministerstvo financií vyčlenilo podľa neho pre ministerstvo hospodárstva 200 miliónov eur, pričom takmer 25 miliónov sa už minulo na preplácanie nájmov, ktoré sa budú ešte vyše mesiaca preplácať. Prostriedky z tohto balíka idú podľa Sulíka aj na nepravidelnú autobusovú dopravu. Sulík však podľa svojich slov chce dať tieto peniaze k dispozícii aj pre zamestnancov kultúrneho priemyslu. "Čiže, na peniazoch, ktoré sú takpovediac zaparkované na ministerstve hospodárstva, to určite stroskotať nemá," skonštatoval.



Sulík mal odpovedať na otázku poslankyne Moniky Kozelovej (OĽANO), ktorá sa ho pýtala, akým spôsobom a ako rýchlo bude sanovať straty firiem podnikajúcich v oblasti kultúry.