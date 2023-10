VIDEO: R. Sulík sa na marcovom kongrese vzdá funkcie predsedu SaS

Bratislava 23. októbra (TASR) - Richard Sulík končí ako predseda strany SaS. Na najbližšom kongrese strany 23. marca 2024 sa postu vzdá. Uchádzať sa chce o novú funkciu čestného predsedu strany. Kandidovať bude do eurovolieb. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Pätnásť rokov existencie SaS znamená aj 15 rokov môjho života. Bol by som veľmi nešťastný, keby tento výnimočný politický projekt skončil spolu so svojím zakladateľom," vyhlásil Sulík. Stranu, ktorú založil, označil za úspešný príbeh. "Vytvorili sme všetky predpoklady na úspešné pokračovanie jedinej pravicovej a liberálnej strany na Slovensku," dodal.



Päť mesiacov považuje Sulík za dostatočnú dobu, aby jeho potenciálny nástupca oslovil spolustraníkov. V strane vidí viacero vhodných kandidátov na predsedu.







Nového predsedu chce Sulík podporovať vo funkcii čestného predsedu. "Jeho úloha má byť dozorná, určite nebude mať rozhodovacie právomoci," vysvetlil. Vznik tohto postu navrhne na marcovom kongrese.



Ako dodal, o post šéfa strany sa môže uchádzať iba člen SaS. Prijímanie nových do kongresu zastavili.



Sulík deklaroval, že z politiky neodchádza. Je však presvedčený, že v europarlamente bude viac platný ako v Národnej rade SR, a to napríklad pri podaniach na OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom), strážení smerníc či v boji za slovenské záujmy. Do Národnej rady SR plánuje kandidovať aj v ďalších voľbách. Ako skonštatoval, ak bude SaS vo vláde, rád bude súčasťou slovenskej politiky.







Chce, aby SaS postavila do budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu silnú kandidátku. Cieľom je zisk troch mandátov.



Sulík zároveň informoval, že Janu Bittó Cigánikovú zvolila republiková rada za podpredsedníčku strany.



Kandidatúru na post predsedu zvažuje aktuálny podpredseda Branislav Gröhling. Jana Bittó Cigániková odpovedať nechcela. Mária Kolíková sa zatiaľ jednoznačne nevyjadrila. Potvrdila len kandidatúru do republikovej rady.