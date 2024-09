R. Sulík sa vzdáva poslaneckého mandátu, ostáva v SaS

Bratislava 4. septembra (TASR) - Zakladateľ opozičnej SaS a jej bývalý šéf Richard Sulík sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady (NR) SR. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii predseda SaS Branislav Gröhling. Sulík zostáva členom strany a jej čestným predsedom. Na jeho miesto príde do parlamentu Karol Galek, ktorý bol v minulom volebnom období štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva.



Sulík svoj odchod z NR SR odôvodnil tým, že potrebuje po 15 rokoch získať od politiky odstup. "Myslel som si, že na to postačia parlamentné prázdniny, ale nie je to tak," povedal s tým, že sa nechce "zašívať" v parlamente. "Považujem tento krok za najlepší možný," skonštatoval.



Bývalý šéf SaS nevylučuje, že bude kandidovať v najbližších parlamentných voľbách, ktoré budú najneskôr v roku 2027. "Bude to závisieť od toho, či po politike, ktorú prezentujem ja, bude dopyt," povedal Sulík s tým, že pokiaľ sa rozhodne kandidovať do parlamentu, bude to s ambíciou stať sa ministrom hospodárstva.



Gröhling sa Sulíkovi poďakoval za jeho prácu. Zdôraznil, že pod jeho vedením sa SaS za 15 rokov existencie päťkrát dostala do parlamentu, ocenil aj jeho prácu na ministerstve hospodárstva. "Tak ako aj doteraz, aj do budúcna budeme spoločne konzultovať jednotlivé ekonomické riešenia, otázky podpory podnikania a rozvoja hospodárstva," povedal o spolupráci so Sulíkom.



Sulík takisto skonštatoval, že keď na jar odovzdával predsedníctvo v strane, nevedel si predstaviť, ako bude fungovať. Obavy sa podľa jeho slov rozplynuli. Ocenil Gröhlinga na predsedníckej stoličke. "Strana je v dobrých rukách," skonštatoval s tým, že do žiadnej inej strany neplánuje vstúpiť.