R. Sulík: SaS bude pre OĽaNO pohodovým a spoľahlivým partnerom

Bratislava 2. marca (TASR) - Strana SaS nemá žiadne kategorické podmienky, pre ktoré by nemala vzniknúť nová vláda. Pre víťaza volieb OĽaNO bude pohodovým a spoľahlivým partnerom. Uviedol predseda SaS Richard Sulík pred predsedníctvom strany.



"Igor Matovič rozdáva karty, čiže som pripravený hocikedy s ním rokovať, ale očakávam iniciatívu od neho. Tak to má byť a tak je to správne," povedal Sulík. Dodal, že je pre neho dôležité, že spolu s lídrom OĽaNO komunikujú a nie je podstatné, či formálne alebo neformálne.



Sulík poznamenal, že vo vnútri strany chcú urobiť nejaké rozhodnutia. Chcú vytvoriť aj rokovací tím, ktorý bude vyjednávať o programovom vyhlásení vlády.



To, kedy bude nová vláda vyhlásená, Sulík nevie povedať. Nechcel povedať ani to, či komunikuje s predsedom Za ľudí Andrejom Kiskom, ktorý je potenciálnym koaličným partnerom.