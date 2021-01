Sulík: SaS nemôže rozbiť koalíciu, premiérovi som odkazy neposielal

Bratislava 9. januára (TASR) – Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) vylučuje, že by posielal premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) akékoľvek odkazy. Reaguje tak na vyhlásenie predsedu vlády v relácii Sobotné dialógy na RTVS. Matovič v nej povedal, že dostal sprostredkovaný odkaz, že ak bude tlačiť na demisiu Sulíka, ten do pár mesiacov "rozbije" koalíciu.



"Strana Sloboda a Solidarita nemôže rozbiť koalíciu. Ak by odišla, len klesne počet poslancov z 95 na 82 a vláda aj koalícia by fungovali naďalej," uviedol Sulík na sociálnej sieti.



Premiér v Sobotných dialógoch skritizoval ministra hospodárstva a vyhlásil, že nesie zodpovednosť za aktuálnu zlú pandemickú situáciu na Slovensku. Sulíkovi vyčíta, že sa sedem týždňov len vyhováral a nezabezpečil včasné dodanie antigénnych testov, i to, že si nedávno užíval dovolenku v Dubaji, kým zdravotníci kolabovali a zomierali. Ministra však odvolať nechce, ako tvrdí, nemieni mu dať totiž zámienku na povalenie vlády a spraviť z neho martýra.