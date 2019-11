R. Sulík: SaS sa pridá k dohode o neútočení

Bratislava 11. novembra (TASR) - Opozičná SaS sa pridá k dohode o neútočení, ktorú podpísali mimoparlamentné hnutie KDH, koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu a v pondelok sa k nej pridala aj neparlamentná strana Za ľudí. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík. Zopakoval, že SaS pôjde do parlamentných volieb samostatne.



"Som veľmi rád, že bola zapracovaná naša pripomienka, aby tam bola vnesená veta, že žiadna z podpísaných strán nepôjde do koalície so Smerom, SNS a Marianom Kotlebom," povedal Sulík v pondelok novinárom.



S lídrami strán, ktoré už dohodu podpísali, sa má Sulík stretnúť najprv na pracovnom stretnutí, kde sa chce napríklad rozprávať o tom, ktoré strany ešte prizvú k dohode. Stretnúť by sa podľa Sulíka mohli budúci týždeň.



Sulík tiež potvrdil, že opoziční lídri by sa mali opätovne stretnúť začiatkom decembra. Rozprávať by sa mali o prípadnom spoločnom programe na námestiach 22. februára 2020. Na tento deň má SaS rezervované námestia v krajských mestách a podľa Sulíka sa o priestor chcú podeliť aj s ostatnými stranami.



Šéf SaS je podľa svojich slov presvedčený o tom, že po voľbách dôjde k výmene vlády. Na margo aktuálnych preferencií opozičných strán reagoval, že sa netreba plašiť.



Dohoda o neútočení obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády. Po novom obsahuje aj vylúčenie povolebnej spolupráce so Smerom-SD, SNS a extrémistami.