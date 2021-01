R. Sulík: Situácia v koalícii je pracovná, SaS z vlády odísť nechce

Bratislava 3. januára (TASR) – Situácia v koalícii je pracovná a sú v nej osobné spory, SaS ale z vlády odísť nechce. V rozhovore pre TASR to skonštatoval vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík. Doplnil, že aj keby SaS opustila koalíciu, vládu to nepovalí, pretože jej ostane nadpolovičná väčšina. Zdôraznil, že aj mimo koalície by jeho strana naďalej podporovala zmysluplné zákony. Nechcel špekulovať, za akých okolností by SaS koalíciu opustila, ani či si vie predstaviť výmenu na poste premiéra. Hypotetická je podľa neho aj otázka o rekonštrukcii vlády.



Vicepremiér skonštatoval, že atmosféru v koalícii si zvykol označovať ako „pracovnú“, a to aj pre osobné spory v nej. „Vypočul som si množstvo osobných urážok, útokov. Nie len na moju adresu, ale aj na adresy mojich kolegov,“ uviedol s tým, že verí v upokojenie situácie. Na otázku, či premiér riadi štát ako malú firmu a či to neškodí krajine nechcel odpovedať. „Nebudem to komentovať a zbytočne prilievať olej do ohňa,“ povedal Sulík pre TASR.



Pripustil, že možno niektoré strany vo vnútri koalície robia vlastné dohody, SaS ale pokračuje vo svojej politike. Pripomenul, že predstavili semafor zdravia, plán obnovy, presadili podnikateľské kilečko. „Minimálne podľa prieskumov, ktoré ale netreba preceňovať, to voliči celkom oceňujú, že si robíme svoju politiku. Budeme v tom pokračovať,“ povedal.