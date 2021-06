R. Sulík: V bezpečnostných zložkách čistíme Augiášov chliev

Bratislava 13. júna (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) zvláda svoj rezort natoľko, aby ho SaS podporila na utorkovej (15. 6.) mimoriadnej schôdzi. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR a podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Hlas-SD Denisa Saková pôsobenie Mikulca kritizuje. V polícii je podľa nej "bordel, chaos, anarchia".



"V bezpečnostných zložkách čistíme Augiášov chliev," zhodnotil Sulík aktuálne dianie. Hovorí však, že situácia sa postupne zlepšuje. Rozpustiť SIS a postaviť ju nanovo považuje za naivnú predstavu. Poslanecký klub SaS stojí podľa neho za ministrom vnútra, otázniky vysvetlil. Postoj strany nezmenili ani dokumenty spochybňujúce Mikulca, ktoré tento týždeň prezentoval predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Hlasovaniu dvoch koaličných poslancov Petra a Adriany Pčolinských z hnutia Sme rodina za odvolanie ministra Sulík podľa svojich slov z ľudského hľadiska rozumie.



Saková kritizuje dianie v polícii. Vyšetrovatelia podľa nej neinformujú nadriadených o zákrokoch, kontrola "klesla na nulu" a "sila sa zneužíva", načrtla, prečo poslanci pôsobiaci v Hlase podporujú odvolanie ministra vnútra. Pýta sa, čo Mikulec robil od februára, keď mal dostať informácie z medializovanej správy SIS, ktoré hovoria o manipulácii vyšetrovania. "V správe je jasne napísané, že SIS získala dôkazy, ktoré sú použiteľné v trestnom konaní, a získala ich zákonným spôsobom," zdôraznila. Sulík k téme dodal, že on by na mieste predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) predmetnú správu v pléne nečítal.



Stretnutie najvyšších predstaviteľov štátu na pôde Slovenskej informačnej služby (SIS) podľa Sulíka "nebolo šťastné". Najviac ho irituje, že jedného z účastníkov, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Sz. pár dní po schôdzke zadržali a obvinili. Dôvody na odvolanie riaditeľa inšpekcie sú podľa neho vážne. Saková poukázala na rozdiely v tom, ako o stretnutí komunikujú jeho účastníci.



Akciu spojenú s dodaním a použitím vakcíny Sputnik V na Slovensku hodnotí Sulík ako "jednu veľkú blamáž". Saková v súvislosti s vakcínou pripomína hmotnú zodpovednosť politikov, ktorá je témou najmä vládneho hnutia OĽANO. V súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 Sulík povedal, že sa dá zaočkovať v pondelok (14. 6.). Saková zatiaľ s očkovaním čaká vzhľadom na to, že ochorenie prekonala.



Obaja politici pri príležitosti druhého výročia inaugurácie prezidentky Zuzany Čaputovej ocenili jej pôsobenie vo funkcii.