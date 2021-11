R. Takáč: Reforma národných parkov prinesie likvidáciu vidieka

Bratislava 9. novembra (TASR) - Opozičný Smer-SD si myslí, že reforma národných parkov je potrebná, no aktuálny návrh treba prepracovať. Návrh podľa poslanca Richarda Takáča (Smer-SD) likviduje vidiek, hovorí, že ohrozené sú tisícky pracovných miest. Smer-SD tiež kritizuje, že reforma neprešla klasickým dlhším pripomienkovaním.



"Každá reforma by sa mala začínať písmenom A, táto reforma sa začína krokom štyri, päť. Smer-SD nie je proti ochrane lesov, prírody," vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii Takáč. Smer-SD je za to, aby sa správy pozemkov presunuli "pod jednu strechu", no treba podľa neho najprv povedať, čo je potrebné presúvať. Hovorí tiež o potrebe vykonať revíziu a zonáciu všetkých národných parkov.



Ak návrh prejde, chcú ho podľa poslanca zanalyzovať, či sa z hľadiska ústavnosti nedotýka práv občanov. Budú tiež apelovať na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zákon nepodpísala. Ak návrh prejde a v budúcnosti bude Smer-SD súčasťou vlády, túto legislatívu podľa Takáča zrušia.



Smer-SD tiež kritizuje, že návrh podali poslanci a nie vláda. Tým sa podľa strany obišiel klasický legislatívny proces. Zo 130 pripomienok sa podľa Takáča zapracovalo 25. Kritizuje tiež, že pôvodný návrh mal jednu stranu, no pozmeňujúci návrh z koalície je rozsiahlejší. "Pri takejto zásadnej reforme musí diskusia prebiehať minimálne rok so všetkými dotknutými, s vidiekom, lesníkmi, poľovníckou komorou, mimovládnymi organizáciami, ako aj s opozíciou," skonštatoval.



Reforma bude mať podľa Takáča dosah na podnikateľské prostredie. Je to podľa neho totálna likvidácia vidieka. Takáč tiež pripomenul, že ministerstvo financií upozornilo na to, že návrh neobsahuje riešenie, odkiaľ sa budú čerpať finančné prostriedky.



Návrh legislatívy hovorí o tom, že správa štátnych pozemkov v národných parkoch sa má presunúť pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR.