R. Takáč: Vláda schválila zonáciu bez odbornej diskusie

Bratislava 14. septembra (TASR) - Vláda SR schválila zonáciu bez odbornej diskusie. Konštatuje to podpredseda Smeru-SD Richard Takáč. Spomína zonáciu Národného parku Slovenský kras, chránený areál Stolické vrchy a prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla. TASR o tom informoval tlačový odbor strany.



"Chýbajú akékoľvek vyhodnotenia dosahov na národné hospodárstvo a zamestnanosť," reaguje Takáč s tým, že nová vláda by na svojom prvom riadnom zasadnutí mala tieto uznesenia zásadne a razantne prehodnotiť.



Rozhodnutie mala podľa neho vláda spraviť napriek zásadným rozporom zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i nesúhlasu súkromných vlastníkov, samospráv a štátneho správcu, teda všetkých dotknutých. Pripomína, že v niektorých prípadoch došlo k zvýšeniu prvého alebo druhého stupňa ochrany na piaty stupeň ochrany, poväčšine len na základe jediného kritéria, a to štátne vlastníctvo.



"Každé vládne rozhodnutie, ktoré ovplyvňuje život v regiónoch, musí prejsť odbornou debatou, diskusiou s tými, ktorých sa priamo dotýka," odkazuje Takáč.



Zonáciu Národného parku Slovenský kras schválila vláda v stredu (13. 9.). Jeho výmera sa zvýši na 35.522 hektárov. Piaty najprísnejší stupeň ochrany bude tvoriť 24,18 percenta výmery, čo je 8591 hektárov. Ochrániť sa majú nížinné a podhorské kosné lúky, porasty borievky obyčajnej, penovcové prameniská či kyslomilné bukové lesy, ale tiež viaceré rastliny a živočíchy.



Bratislavská Devínska Kobyla má byť od januára prírodnou rezerváciou. Bude mať 651 hektárov. Stupeň ochrany sa tam zvýši na najvyšší, piaty. Dôvodom na zvýšenie stupňa ochrany je zabezpečenie priaznivého stavu viacerých lesných biotopov európskeho a národného významu. Hospodárske využívanie lesných pozemkov by bolo ukončené a lesy by boli ponechané na prirodzený vývoj s výnimkou nutnej údržby značených chodníkov. Ochrániť sa majú viaceré lesy a porasty, Sandberg, príbojová jaskyňa, kremencové skaly, krasová tiesňava a kameňolom či viaceré živočíchy.