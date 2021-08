R. Zajac vidí v plánovanej reforme zdravotníctva viacero nedostatkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 28. augusta (TASR) - Bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac, ktorý počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu presadil významnú reformu slovenského zdravotníctva, vidí v tej aktuálne plánovanej viacero nedostatkov. Ako uviedol pre TASR, za problematické považuje zvýšenie nezávislosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ako aj riešenie nároku poistenca.Exminister poukázal na to, že od roku 2006 bol predseda ÚDZS podriadený vláde. Jeho menovanie vtedy prešlo z parlamentu na vládu. Následne bol úrad podľa Zajaca vtiahnutý do exekutívnych činností – najprv sa stal gestorom prípravy tzv. DRG systému a neskôr už priamo manažoval výber poskytovateľov záchrannej služby. "myslí si Zajac.Za vážny problém považuje to, že úrad sa naďalej zbavuje funkcie regulátora a je vťahovaný do exekutívy, a to tým, že člen ÚDZS má byť súčasťou komisie o kategorizácii nemocníc či v iných rozhodujúcich komisiách. Tento stav prirovnal k situácii, keď by Národnej banke Slovenska patrila banka, alebo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví elektráreň.Problematická nezávislosť úradu podľa neho spočíva aj v tom, že jeho predseda je "", keďže zákon by umožnil jeho odvolanie, ak sa pri výkone svojej funkcie dopustil závažného pochybenia. Pýta sa preto, čo v tomto prípade znamená".Návrh zákona podľa jeho slov len predstiera, že rieši nárok poistenca. "“ uviedol.Poukázal tiež na to, že v návrhu sa hovorí o nároku nemocnice na úhradu v prípade, ak splní kategorizované kritéria. Bývalý minister zdravotníctva si myslí, že pre pacienta bude v konečnom dôsledku najdôležitejšie to, či sa dostane do takej nemocnice, ktorá má "" dodal Zajac. Zdôraznil, že túto problematiku návrh zákona nerieši. Hovoriť o reforme bez tohto prvku je podľa neho "".Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v auguste oznámilo, že spúšťa reformu nemocníc, ambulantného sektora aj fungovania zdravotných poisťovní, ktorou sa má regulovať tvorba zisku. Sľubuje rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov či zdravotných sestier. Rezort sa chce zamerať aj na využívanie služieb telemedicíny. Návrh zároveň definuje minimálny percentuálny podiel z vybraného poistného, ktorý musia poisťovne použiť na zdravotnú starostlivosť.