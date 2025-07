R. Zsembera predstavil po dohode zmeny vo vysokoškolskom zákone

Bratislava 31. júla (TASR) - Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera predstavil po dohode s partnermi zmeny v návrhu nového vysokoškolského zákona. Uistil, že zákon nie je o politizácii ani o zásahoch do akademickej autonómie. Zároveň zdôraznil, že legislatívny proces stále prebieha a finálny návrh zákona bude predložený členom vlády až po ukončení všetkých rokovaní. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.



„Už po týždni diskusií sme sa dohodli na konkrétnych zmenách, ktoré sú dôležitým krokom k modernejšiemu a férovejšiemu vysokoškolskému prostrediu,“ povedal štátny tajomník. V zákone chcú podľa jeho slov jasne definovať, čo znamená akademická sloboda a samospráva. „Ministerstvo nebude môcť odvolať člena správnej rady bez uvedenia dôvodu a nebude zasahovať ani do funkčných období súčasných členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ),“ avizoval.



Objasnil, že nominačný princíp pri voľbe členov výkonnej rady nahradia otvoreným výberovým konaním, v ktorom budú všetky tri zákonné reprezentácie vysokých škôl (VŠ) zastúpené v päťčlennej výberovej komisii. „Celý proces bude v súlade s medzinárodnými skúsenosťami a zabezpečí ho samotná agentúra, aby sa ešte viac posilnila jej nezávislosť,“ doplnil Zsembera.



Po dohode s partnermi rezort prináša aj ďalšie opatrenia. Ako priblížil štátny tajomník, chcú zaviesť povinný sabatikal pre vysokoškolských učiteľov a zmeny v pracovných zmluvách tak, aby bola akademická dráha atraktívnejšia a stabilnejšia.



Študentom sa podľa neho posilnia práva. Ministerstvo umožní uznávať kvalitné diplomové a dizertačné práce ako rigorózne a zdôrazní spoločenskú zodpovednosť VŠ.



Štátny tajomník poďakoval všetkým, ktorí sa počas medzirezortného pripomienkového konania zapojili do konštruktívneho dialógu o návrhu nového zákona o vysokých školách. Osobitne vyzdvihol spoluprácu Slovenskej rektorskej konferencie, Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva, SAAVŠ, univerzít, Slovenskej akadémie vied, zamestnávateľských združení a všetkých dotknutých rezortov.