Rabadovci predstavili svoju novú víziu a kolekciu odevov z modrotlače

Na snímke nová kolekcia manželov Rabadovcov. V Dolnom Kubíne, 14. augusta 2022. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Dolný Kubín 14. augusta (TASR) – Novú kolekciu odevov a módnych doplnkov z modrotlače inšpirovanú oravskou prírodou predstavili v týchto dňoch manželia Matej a Veronika Rabadovci. Ako sami hovoria, modrotlač síce vyrábajú tradičnými historickými postupmi, no zároveň je ich tvorba súčasná a šitá pre mestského človeka. Aktuálna módna kolekcia prezentuje ich vlastný názor na to, ako by mala vyzerať modrotlač v 21. storočí." povedal Rabada. Zdôraznil, že nepotrebujú opakovať minulosť, ale tvoriť pre dnešok.Nová kolekcia Stromy je minimalistická a ušitá pre človeka, ktorý má rád voľnosť. Rabada pre TASR priblížil, že dizajn je navrhnutý asymetricky, vďaka čomu sa každý kus odevu mierne odlišuje, a teda je unikátny. Odevy sú v rôznych odtieňoch modrej, nerešpektujú veľkostné tabuľky a šijú ich v jednotnej veľkosti. Portfólio materiálov manželia rozšírili o nové látky podľa toho, o aký typ produktu ide. Kolekciu verejnosti predstavili v Oravskej galérii na výstave s názvom Indigový postoj.Robiť tradičné remeslo je podľa modrotlačiara v súčasnosti náročné. "," vysvetlil.Rabadovci predpokladajú, že ich súčasný pohľad na modrotlač by mohol pomôcť aj dobrej propagácii historického remesla a postupov, ktoré pri jej výrobe dodržiavajú. "" poznamenal Rabada.