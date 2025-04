Rábara: Témou voľby pápeža bude aj postoj k Františkovým reformám

Bratislava 25. apríla (TASR) - Hlavnou témou voľby nového pápeža bude pravdepodobne otázka, ako sa postaví k reformám, ktoré začal argentínsky pápež. Hovorí sa, že Františkove reformy sú nezvratné, no nedá sa vylúčiť, že kardináli vyberú „opatrnejšieho“ kandidáta. Pre TASR to povedal náboženský redaktor denníka Postoj Pavol Rábara. Už dlhšie sa podľa neho hovorí o tom, že nový pápež by mohol byť podľa Františkovho „strihu“, ale s väčším zmyslom a citom pre riadenie. Rábara nepredpokladá dlhé konkláve, zhoda na novom pápežovi by mohla prísť na tretí deň. Zaujímavé bude podľa neho sledovať aj to, či sa nový pápež stotožní s prístupom Františka k ženám.



To, ako pristúpi Františkov nástupca k začatým reformám, závisí podľa Rábaru od názorového vybavenia kardinálov. „Hoci približne 80 percent z kardinálov - voliteľov, teda tých, čo sa zúčastnia na konkláve, bolo vybratých pápežom Františkom, neznamená to, že všetci uvažujú rovnako ako zosnulý pápež,“ pripomenul pre TASR. Kardináli by podľa neho mohli vybrať kandidáta, ktorý síce nebude Františkove vízie rušiť, ale nebude v nich ani intenzívne pokračovať. „Môže to byť pápež kompromisu, keďže niektoré Františkove kroky vyvolali vnútri cirkvi polemiky, napríklad otázka prístupu k sviatostiam pre rozvedených a znovu zosobášených alebo možnosť požehnávania homosexuálnych párov,“ skonštatoval Rábara. Veľkým prekvapením by bolo zvolenie niekoho, kto bude mať na Františkove vízie úplne opačný názor alebo naopak, niekoho, kto by sa dal zaradiť k veľmi progresívnej frakcii.



„Už dlhšie sa hovorí o tom, že nový pápež by mohol byť podľa Františkovho strihu, ale možno s väčším zmyslom a citom pre riadenie,“ myslí si náboženský redaktor. Františkovi sa totiž vyčítali napríklad nesystémové zmeny niektorých cirkevných pravidiel, tiež nejednoznačnosť v niektorých výrokoch alebo rozhodnutiach. „Verejnosť a veriaci budú však vnímať pri novej hlave katolíckej cirkvi predovšetkým vonkajšie gestá, schopnosť prihovoriť sa a ako bude komunikovať so svetom, obzvlášť v komplikovanej geopolitickej situácii,“ povedal. Preto je možné, že kardináli budú hľadať niekoho so zmyslom pre právo a diplomaciu, no zároveň reformne naladeného.



Keďže kardináli už tieto dni vedú medzi sebou intenzívne diskusie o tom, kto by mohol byť novým pápežom, Rábara nepredpokladá dlhé konkláve. Možno bude mierne dlhšie ako posledné dva razy, Benedikt XVI. aj František boli totiž zvolení už na druhý deň. „Zhoda by mohla prísť na tretí deň, možno aj preto, že ak sa tak nestane, po troch dňoch bez zvolenia pápeža nastáva deň prestávka, keď sa nehlasuje, ale kardináli sa majú modliť a diskutovať,“ priblížil priebeh voľby. Hlasuje sa štyrikrát za jeden deň, okrem prvého, vtedy len raz.



Nový pápež nastúpi počas trvania Jubilejného roka, ktorý je spojený s mnohými aktivitami. „No hlavne je tu neuzavretý proces synody, projekt pápeža Františka, ktorý otvoril viaceré témy, napríklad otázku diakonátu žien,“ pripomenul Rábara. Bude podľa neho zaujímavé sledovať, či sa nový pápež stotožní s prístupom Františka k ženám, keďže len nedávno dosadil na čelo vatikánskeho dikastéria rehoľníčku a do najvyššieho riadenia mestského štátu Vatikán tiež ženu - rehoľnú sestru. „Po smrti pápeža končia vo funkciách všetci vedúci funkcionári, vrátane spomínaných rehoľníčok. Išlo však o historické rozhodnutia a práve to, ako s nimi naloží nový pápež, bude silným indikátorom pre posúdenie toho, či bude riadiť cirkev 'Františkovským' štýlom,“ uzavrel Rábara.