Rada Audiovizuálneho fondu odvolala riaditeľa Petra Badača

Bratislava 4. augusta (TASR) – Rada Audiovizuálneho fondu (AVF) na piatkovom rokovaní odvolala riaditeľa fondu Petra Badača. Dôvodom sú zistenia dozornej komisie fondu, konštatujúce zo strany riaditeľa porušenia zákona o fonde, s ktorými sa väčšina členov rady stotožnila. Badač so závermi nesúhlasí, argumenty považuje za nedostatočné a konanie za účelové.



Dozorná komisia na základe podnetov z externého prostredia verifikovala záležitosti, ktoré sa týkali procesných postupov a dodržiavania zákonných ustanovení i vnútorných smerníc fondu. Komisia po preverení podnetov zhodnotila, že Badač sa voči zákonu previnil pri uzatváraní zmluvy medzi AVF a Slovenským filmovým ústavom, keď mal konať nad rámec svojho poverenia. Porušenia zákona sa mal tiež dopustiť tým, že nedodržal lehoty pre doručenie návrhu zmluvy o poskytnutie schváleného príspevku žiadateľom. Badačovi takisto vyčítajú porušenie etického kódexu pri prepúšťaní zamestnankyne fondu, dozorná komisia tiež skonštatovala nehospodárne využitie prostriedkov fondu počas Badačovej pracovnej cesty.



Väčšina členov rady v hlasovaní konštatovala porušenie zákona a Badača odvolala. V diskusii k bodu však členovia priznali disharmóniu v komunikácii medzi riaditeľom a radou, rovnako i medzi samotnými členmi rady.



Badač v stanovisku pre TASR uviedol, že je pripravený akceptovať dôsledky rozhodnutia dozornej komisie. So závermi dozorného orgánu však nesúhlasí. "Považujeme ich za nedostatočne odôvodnené a chybné. Kontrolu považujem za účelovo vedenú," uviedol Badač.



V obsiahlom dokumente, ktorý prezentoval aj prostredníctvom videomosta na rokovaní rady, rozporoval jednotlivé závery dozornej komisie. Upozornil napríklad, že závery o nedodržaní zákona v prípade predloženia návrhov zmlúv žiadateľom nezohľadnili skutočnosť o nevyhnutnom preverení problému splatnosti záväzkov fondu a druhotnej platobnej neschopnosti, ktorá vznikla pred jeho nástupom do funkcie. "Navyše, k nedodržaniu lehoty zaslania návrhu zmluvy žiadateľovi dochádzalo aj v minulosti, bez intervencií dozornej komisie," upozornil Badač, narážajúc na možné účelové konanie.



Za iniciatívou, smerujúcou k jeho odvolaniu, vidí aj animozitu časti Rady AVF voči svojej osobe, prejavujúcu sa v napätej komunikácii a nesúlade pri stanovení priorít fondu.



V súvislosti s fungovaním a finančným nastavením AVF sa Badač chce obrátiť na Najvyšší kontrolný úrad.



Badača zvolila rada za riaditeľa 18. januára 2023 na základe verejného vypočutia kandidátov. AVF je verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry.