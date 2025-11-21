< sekcia Slovensko
Rada EÚ pre zahraničné veci rokovala o kľúčových otázkach
Autor TASR
Brusel 21. novembra (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa vo štvrtok v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Šéfovia diplomacií členských štátov EÚ rokovali o aktuálnych zahraničnopolitických témach vrátane konfliktov na Ukrajine a Blízkom východe, situácie v Sudáne a v regióne Sahelu.
Súčasťou programu bol aj neformálny obed s partnermi Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v kontexte posilňovania angažovanosti Únie v tomto regióne. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstvq zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Diskusii o vojne na Ukrajine dominovala téma obchádzania sankcií najmä v kontexte ruskej tieňovej flotily. „Za slovenskú stranu som tlmočil výzvu partnerom, aby v prípade týchto sankcií neboli postihnuté lode, ktoré nám dodávajú ropu cez ropovod Adria, predovšetkým z Azerbajdžanu a Kazachstanu,“ uviedol minister Blanár a opätovne zdôraznil potrebu pokračovať v diplomatickom úsilí s cieľom dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier založený na rešpektovaní medzinárodného práva a Charty OSN. Vyzdvihol zároveň pokračujúce mierové rokovania, pričom poukázal na potrebu zintenzívniť dialóg so všetkými relevantnými stranami.
Šéfovia diplomacií sa v rámci zasadnutia venovali aj pomoci pre Ukrajinu na nasledujúce roky. V súvislosti s uvoľňovaním zmrazených ruských aktív minister Blanár zopakoval, že SR sa nebude podieľať na takejto forme podpory.
„Slovensko naďalej poskytuje Ukrajine humanitárnu a energetickú pomoc. Pokračujeme v núdzových dodávkach elektriny a v rámci nového zimného balíka pomoci dodávame napríklad dieselové generátory, motorovú naftu a prístrešky,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie a zdôraznil, že tieto nesmrtiace dodávky prinášajú okamžitý civilný efekt a chránia životy ľudí.
Na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci ministri hovorili aj o situácii na Blízkom východe, predovšetkým o prímerí v Pásme Gazy. Minister Blanár vyzdvihol prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN podporujúcej mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy a apeloval na napĺňanie ďalšej fázy tohto plánu. Prímerie označil za kľúčový krok k zmierneniu humanitárnej katastrofy a obmedzeniu násilia, pričom upozornil na krehkosť aktuálneho stavu.
„Našou prioritou zostáva zabezpečenie rozsiahlej humanitárnej pomoci pre civilistov v Pásme Gazy a bezpečný, predvídateľný prístup pomoci k tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ vyhlásil šéf rezortu zahraničia a vyjadril podporu pre posilnenie civilných misií EUBAM Rafah a EUPOL COPPS tak, aby prispeli k zlepšeniu dodávok humanitárnej pomoci, evakuácii pacientov z Pásma Gazy či výcviku palestínskej polície v oblasti vnútornej bezpečnosti.
Šéfovia diplomacií sa tiež zhodli na potrebe odzbrojenia Hamasu a jeho úplnom vylúčení z akejkoľvek povojnovej správy Pásma Gazy. Minister Blanár zároveň vyzdvihol význam čo najskoršieho vytvorenia medzinárodných stabilizačných síl a podporil úzku koordináciu s USA: „Dlhodobým cieľom musí zostať politické riešenie konfliktu na báze dvojštátneho usporiadania, ktoré zohľadní legitímne práva Palestínčanov, medzinárodné právo a rovnako bezpečnosť Izraela.“
V súvislosti s eskaláciou konfliktu v Sudáne ministri ostro odsúdili násilie voči civilistom po dobytí hlavného mesta severného Darfúru al-Fášir polovojenskými Jednotkami rýchlej podpory (RSF) a označili ich za vážne porušenia ľudských práv.
„Sudán dnes čelí najväčšej humanitárnej kríze na svete. Je nevyhnutné zabezpečiť ochranu civilistov a okamžitý, neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci v súlade s medzinárodným humanitárnym právom,“ zdôraznil Blanár.
Šéfovia diplomacií sa počas rokovania dohodli aj na hlavných princípoch nového prístupu EÚ k africkému regiónu Sahel, medzi ktoré patrí efektívnejšia strategická komunikácia a koordinácia s partnermi v regióne či väčší dôraz na riešenie štrukturálnych príčin nestability.
Ako uviedol J. Blanár, pokračujúca angažovanosť EÚ v regióne je nevyhnutná vzhľadom na priame dôsledky politickej a bezpečnostnej situácie pre Európu: „Únia musí zostať v Saheli prítomná a chrániť tam svoje hodnoty a záujmy – od podpory bezpečnosti, stability a rozvoja až po predchádzanie nelegálnej migrácii či boj proti terorizmu a organizovanému zločinu.“
Súčasťou zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci bol tiež neformálny obed s partnermi Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), na ktorý v piatok 21. novembra 2025 nadviaže štvrté ministerské fórum EÚ-Indopacifik v Bruseli.
„Slovenská diplomacia má záujem posilniť strategické angažovanie smerom k tomuto regiónu, ktorý patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce na svete,“ uviedol šéf rezortu zahraničných vecí.
V kontexte blížiaceho sa 50. výročia vzťahov medzi EÚ a ASEAN v roku 2027 SR podporuje ambíciu prehĺbiť partnerstvo najmä v oblasti bezpečnosti, obrany, konektivity, digitálnej a ekonomickej odolnosti vrátane projektov v rámci iniciatívy Global Gateway.
