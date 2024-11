Rada Európy ocenila prístup SR k vzdelaniu pre deti z Ukrajiny

Brusel/Štrasburg 20. novembra (TASR) - Rada Európy (RE) v stredu na Medzinárodný deň práv detí zverejnila štúdiu zameranú na prístup k vzdelaniu pre deti z Ukrajiny v Európe. V štúdii je aj časť, ktorá mapuje situáciu konkrétne na Slovensku, informuje spravodajca TASR.



Rada Európy upozornila, že jazykové bariéry, obmedzená kapacita škôl a ťažkosti so sledovaním detí, ktoré nechodia do školy, patria medzi kľúčové výzvy, ktorým čelia milióny detí z Ukrajiny s útočiskom v krajinách Európy.



V štúdii RE o prístupe k vzdelaniu pre deti z Ukrajiny, ktoré utiekli pred vojnou, sa Slovensko spomína vo viacerých súvislostiach.



Inštitúcia pripomenula, že Slovensko hostilo relatívne vysoký počet ukrajinských utečencov – až tri percentá z celkovej distribúcie vysídlených ukrajinských občanov podľa členských štátov RE, najviac po Nemecku, Poľsku, Česku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku a Moldavsku.



Zatiaľ čo povinné a bezplatné vzdelanie pre deti z Ukrajiny sa vyžaduje vo všetkých členských štátoch, povinná školská dochádzka sa vyžaduje len vo viac ako polovici z nich. Slovensko nepatrí medzi krajiny, kde je pre tieto deti školská dochádzka povinná, ale pripravuje sa na zápis všetkých ukrajinských študentov v roku 2025.



Zápis do miestnej školy môže byť pre ukrajinské rodiny náročný, pretože zahŕňa niekoľko rôznych krokov a poskytnutie dokumentov, ktoré nemusia mať. Na riešenie týchto výziev Slovensko zaviedlo počiatočné hodnotenie založené na testoch, ktoré určujú ročník, v ktorom deti pokračujú vo vzdelávaní.



Poskytovanie psychologickej podpory ukrajinským deťom je nevyhnutné, pretože pravdepodobne zažili traumu v dôsledku vojny. Slovensko zaviedlo skúšobný proces, v rámci ktorého deti vyšetruje kompetentný odborník buď počas procesu zápisu, alebo v neskoršom štádiu vzdelávania v škole.



Príkladom dobrej praxe na Slovensku je nastavenie projektu Well-U financovaného Európskou komisiou na podporu duševného zdravia ukrajinských utečencov.



Slovensko poskytuje ukrajinským deťom jazykové kurzy, povoľuje nábor ukrajinsky hovoriacich zamestnancov a školenia učiteľov vo viacerých aspektoch, napríklad ako podporiť dieťa s traumatickým zážitkom, ako privítať študentov z Ukrajiny v školskom a vzdelávacom systéme. K dispozícii sú aj individuálni alebo triedni asistenti.



Dôležitá je aj podpora práv detí na zachovanie ich identity. Slovensko sa zapojilo do projektu Ukrajinská knižnica, ktorý zabezpečuje distribúciu ukrajinskej literatúry v pôvodnom jazyku aj ako preklad.



Príkladom dobrej praxe, ktorú podľa RE Slovensko zaviedlo, je najímanie učiteľov utečencov z Ukrajiny do škôl, či už ako riadnych učiteľov alebo asistentov. Pomáha to riešiť rastúce kapacitné potreby v národnom vzdelávacom systéme a poskytuje aj veľkú podporu ukrajinským študentom pri zachovávaní ich identity.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)