Rada Európy vyzvala SR na výraznejšiu podporu menšinových jazykov

Brusel 31. marca (TASR) - Výbor odborníkov Rady Európy vyzval Slovenskú republiku, aby zvýšila úsilie v prospech regionálnych a menšinových jazykov na svojom území. Vyplýva to zo Správy o zavedení okamžitých odporúčaní z piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR, ktorú zverejnili v stredu.



Výbor nezávislých odborníkov v správe konštatuje, že od slovenskej vlády nedostal dostatočné informácie na vyhodnotenie miery implementácie odporúčaní v prípade až deviatich jazykov: bulharčiny, chorvátčiny, nemčiny, poľštiny, rómčiny, rusínčiny, srbčiny, ukrajinčiny a jidiš.



Výbor ďalej vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že slovenské úrady neuviedli, či sa o implementácii odporúčaní poradili s Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny alebo s jednotlivými národnostnými menšinami. Odborníci zdôraznili, že je dôležité, aby pravidelné správy SR o implementácii charty obsahovali aj perspektívu členov jazykových menšín.



Správa ďalej pripomína, že väčšina ustanovení zákona o používaní jazykov národnostných menšín sa v prípade možnosti používať ich v rámci úradnej agendy uplatňuje v obciach, kde žije najmenej 20 percent občanov národnostnej menšiny. Podľa odborníkov tento prístup ani po znížení limitu na 15 percent, ktorý predpokladá aplikácia zákona po výsledkoch sčítania 2021, nedáva dostatočné možnosti na používanie jazykov menšín v oblasti správnych orgánov a verejných služieb, niektoré dokonca vylučuje.



Odborníci ocenili konanie ministerstva školstva SR počas pandémie koronavírusu, konkrétne v súvislosti s vydaním smerníc o obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia výučby. Tieto materiály boli totiž k dispozícii aj v nemčine, maďarčine, rómštine, ruštine, rusínčine a ukrajinčine.



Výbor však ďalej poznamenal, že dostal sťažnosti od maďarsky hovoriacich obyvateľov SR v súvislosti s komunikáciou úradov o zdravotnej situácii a hygienických opatreniach počas pandémie. Sťažnosti sa týkali najmä nedostatku relevantných informácií v maďarskom jazyku.



Odborníci ocenili, že základné informácie a nariadenia boli zverejnené na webových stránkach štátnych úradov v nemčine, maďarčine, rómčine, rusínčine a ukrajinčine. Zároveň však pripomenuli, že podľa charty by regionálne a miestne úrady mali taktiež aktívne používať menšinové jazyky vo všetkých kontextoch a teda aj vo všetkých materiáloch súvisiacich s pandémiou.



Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov vstúpila v SR do platnosti 1. januára 2002 a vzťahuje sa na tieto jazyky - bulharčina, chorvátčina, čeština, nemčina, maďarčina, poľština, rómčina, ruština, rusínčina, srbčina, ukrajinčina a jidiš.