Rada Krajského súdu v Trnave vydala vyhlásenie k situácii v justícii

Trnava 24. októbra (TASR) – Sudcovská rada Krajského súdu (SR KS) v Trnave odmieta, že by sa väčšina sudcov mala podieľať na stave, v ktorom sa justícia v zrkadle udalostí posledných dní nachádza. Jej členovia vyjadrili ľútosť nad tým, že nezaregistrovali dostatočne jasný prejav predstaviteľov sudcovskej samosprávy, z ktorého by verejnosť mohla nadobudnúť presvedčenie, že súčasný stav je pre nich netolerovateľný a neudržateľný. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré SR KS poskytla TASR.



"Domnievame sa, že ak by dotknutým sudcom skutočne záležalo na dobrej povesti súdnictva a aj ich samotných ako sudcov, mohli a mali požiadať o prerušenie výkonu funkcie sudcu či o neplatené voľno," uviedla SR KS vo vyhlásení. Zdôraznila, že pre veľkú väčšinu sudcov nie je vlastné, aby sa pri výkone svojej funkcie bežne stretávali s podnikateľmi a advokátmi, poskytovali im akékoľvek právne rady či informácie a najmä nie v konkrétnych veciach.



"Vyzývame preto sudcovské rady ostatných súdov a Súdnu radu SR, aby aj oni svojím verejným vyhlásením dali verejnosti najavo, že väčšina sudcov tento stav podľa medializovaných informácií nepovažuje za akceptovateľný," uvádza sa vo vyhlásení. Podľa SR KS v Trnave existujú zákonné možnosti, ako reagovať na nezákonné konanie sudcov a vyrovnať sa s tými, ktorí nenapĺňajú kritériá potrebné pre výkon funkcie sudcu.