Rada mládeže bude komunikovať so zdravotníkmi pri organizácii podujatí

Bratislava 4. júla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Rada mládeže Slovenska (RmS), ktorá zastrešuje mládežnícke organizácie, vyjadrujú spoločný záujem o aktívnu a úzku komunikáciu pri organizovaní zotavovacích podujatí pre deti a mládež. Zdôrazňujú, že sa usilujú o plnenie potrebných požiadaviek tak, aby bola zachovaná ochrana zdravia detí a aby boli v praxi realizovateľné pre všetkých organizátorov. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ.



„Snahou oboch strán je zabezpečiť správne porozumenie požiadaviek legislatívy, a preto je Úrad verejného zdravotníctva SR plne k dispozícii Rade mládeže Slovenska pri výklade zákonov, vyhlášok a metodických usmernení, ktoré sa týkajú organizovania zotavovacích podujatí,“ uviedol úrad. Deklaruje, že spoločným záujmom oboch strán je, aby deti strávili leto na zotavovacích podujatiach zdravé, radostné a spokojné a aby sa v poriadku vrátili domov.



ÚVZ SR a RmS označili za kľúčovú korektnú komunikáciu a včasné a priame osobné stretnutie ešte predtým, než sa akékoľvek nejasnosti dostanú do verejného priestoru. Obe strany deklarujú, že nikdy nebolo ich zámerom vstupovať do verejnej výmeny názorov či vyvolávať nedôveru - naopak, ich cieľom bolo zabezpečiť pokojnú nadchádzajúcu letnú sezónu pre deti.



Slovenskí skauti upozornili na nové usmernenie k zotavovacím podujatiam, ktoré malo komplikovať prípravu tohtoročných letných táborov. Podľa nich bolo vydané príliš neskoro a podmienky, ktoré prináša, sa už nestihnú splniť. ÚVZ reagoval, že usmernenie bolo prijaté v nadväznosti na platnú legislatívu v záujme zjednotenia postupov pre regionálne úrady verejného zdravotníctva, ako posudzovať zotavovacie podujatia pri ich rôznych formách so zámerom udržať vysokú úroveň ochrany života a zdravia detí.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) aj hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová neskôr potvrdili, že účinnosť nového usmernenia sa posúva na 1. októbra. Rada mládeže Slovenska toto rozhodnutie privítala, no zároveň poukázala na nejasnosti v aktuálnej interpretácii povinností organizátorov táborov, ktoré komplikujú prax a znižujú právnu istotu.