Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 1. september 2026Meniny má Drahoslava
< sekcia Slovensko

Rada mládeže: Schválenie hranice 16 rokov pre sociálne siete nestačí

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Schválenie vekovej hranice 16 rokov pre používanie sociálnych sietí môže obmedziť časť rizík, samo osebe však bezpečný online priestor pre deti nevytvorí. Tvrdí to Rada mládeže Slovenska (RmS) v súvislosti s novým zákonom o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Legislatíva rieši aj reguláciu sociálnych sietí.

„Vekovú hranicu vnímame ako opatrenie, ktoré môže časť rizík obmedziť, nie ako konečné riešenie. Radikálny obsah sa šíri aj v súkromnej komunikácii a uzavretých komunitách. Ak chceme mladých ľudí chrániť dlhodobo, musíme ich zároveň pripraviť na život v digitálnom svete, do ktorého skôr či neskôr vstúpia,“ upozornil riaditeľ RmS Juraj Lizák. Rada preto naďalej považuje za kľúčové systematické vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti, kritického myslenia, overovania informácií a bezpečného správania online.

Nový zákon má zároveň zaviesť komplexný systém ochrany detí a mladých ľudí pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorý má prepájať národnú, regionálnu a lokálnu úroveň a umožniť včasnejšie zachytenie rizikových situácií. Túto časť zákona RmS hodnotí pozitívne. „Vznik integrovaného systému ochrany pred radikalizáciou považujeme za dôležitý krok. Prevencia funguje najlepšie vtedy, keď dokážeme problém zachytiť včas a keď spolu komunikujú školy, odborníci, pracovníci s mládežou aj ďalšie inštitúcie. Samotné stanovenie vekovej hranice však nemôžeme zamieňať za vyriešenie problému,“ hovorí Lizák.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku