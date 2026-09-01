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Rada mládeže: Schválenie hranice 16 rokov pre sociálne siete nestačí
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Schválenie vekovej hranice 16 rokov pre používanie sociálnych sietí môže obmedziť časť rizík, samo osebe však bezpečný online priestor pre deti nevytvorí. Tvrdí to Rada mládeže Slovenska (RmS) v súvislosti s novým zákonom o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Legislatíva rieši aj reguláciu sociálnych sietí.
„Vekovú hranicu vnímame ako opatrenie, ktoré môže časť rizík obmedziť, nie ako konečné riešenie. Radikálny obsah sa šíri aj v súkromnej komunikácii a uzavretých komunitách. Ak chceme mladých ľudí chrániť dlhodobo, musíme ich zároveň pripraviť na život v digitálnom svete, do ktorého skôr či neskôr vstúpia,“ upozornil riaditeľ RmS Juraj Lizák. Rada preto naďalej považuje za kľúčové systematické vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti, kritického myslenia, overovania informácií a bezpečného správania online.
Nový zákon má zároveň zaviesť komplexný systém ochrany detí a mladých ľudí pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorý má prepájať národnú, regionálnu a lokálnu úroveň a umožniť včasnejšie zachytenie rizikových situácií. Túto časť zákona RmS hodnotí pozitívne. „Vznik integrovaného systému ochrany pred radikalizáciou považujeme za dôležitý krok. Prevencia funguje najlepšie vtedy, keď dokážeme problém zachytiť včas a keď spolu komunikujú školy, odborníci, pracovníci s mládežou aj ďalšie inštitúcie. Samotné stanovenie vekovej hranice však nemôžeme zamieňať za vyriešenie problému,“ hovorí Lizák.
„Vekovú hranicu vnímame ako opatrenie, ktoré môže časť rizík obmedziť, nie ako konečné riešenie. Radikálny obsah sa šíri aj v súkromnej komunikácii a uzavretých komunitách. Ak chceme mladých ľudí chrániť dlhodobo, musíme ich zároveň pripraviť na život v digitálnom svete, do ktorého skôr či neskôr vstúpia,“ upozornil riaditeľ RmS Juraj Lizák. Rada preto naďalej považuje za kľúčové systematické vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti, kritického myslenia, overovania informácií a bezpečného správania online.
Nový zákon má zároveň zaviesť komplexný systém ochrany detí a mladých ľudí pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorý má prepájať národnú, regionálnu a lokálnu úroveň a umožniť včasnejšie zachytenie rizikových situácií. Túto časť zákona RmS hodnotí pozitívne. „Vznik integrovaného systému ochrany pred radikalizáciou považujeme za dôležitý krok. Prevencia funguje najlepšie vtedy, keď dokážeme problém zachytiť včas a keď spolu komunikujú školy, odborníci, pracovníci s mládežou aj ďalšie inštitúcie. Samotné stanovenie vekovej hranice však nemôžeme zamieňať za vyriešenie problému,“ hovorí Lizák.