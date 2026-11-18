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Rada pre mediálne služby uložila 1 sankciu a začala 2 správne konania
RpMS na zasadnutí taktiež vyhlásila výberové konanie na udelenie či zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) na stredajšom zasadnutí uložila jednu sankciu vo forme upozornenia na porušenie zákona a začala dve správne konania. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie rady Monika Tináková.
Rada upozornila Dominiku Navara Cibulkovú na porušenie zákona za poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez splnenia povinnosti oznámenia údajov regulátorovi. V rámci videí sprístupnila mediálnu komerčnú komunikáciu, ktorou nabádala na nestriedme požívanie alkoholických nápojov.
RpMS na zasadnutí taktiež vyhlásila výberové konanie na udelenie či zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie.
Rada upozornila Dominiku Navara Cibulkovú na porušenie zákona za poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez splnenia povinnosti oznámenia údajov regulátorovi. V rámci videí sprístupnila mediálnu komerčnú komunikáciu, ktorou nabádala na nestriedme požívanie alkoholických nápojov.
RpMS na zasadnutí taktiež vyhlásila výberové konanie na udelenie či zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie.