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Rada pre mediálne služby udelila päť sankcií v podobe upozornenia
RpMS odňala na žiadosť vysielateľa D.EXPRES, k.s. frekvenciu 88,6 MHz Banská Bystrica pridelenú pre účely rozhlasovej programovej služby ROCK.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) udelila na svojom stredajšom (3. 6.) zasadnutí päť sankcií v podobe upozornenia na porušenie zákona. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru Lucia Michelčíková.
Rada udelila sankciu vysielateľovi televíznej programovej služby TA3 za to, že odvysielal program Téma bez odvysielania iných relevantných názorov či relevantných stanovísk alebo protiargumentov, pričom moderátorka vyjadrenia a názory hosťa programu dostatočným spôsobom nevyvažovala, čím prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky.
Udelila tiež sankciu vysielateľovi televíznej programovej služby TV Markíza za to, že odvysielal v programe Televízne noviny príspevok, ktorý obsahoval nepresný a zavádzajúci titulok a nepresné a zavádzajúce formulácie, čím prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu.
Rada uložila aj úhrnnú sankciu poskytovateľovi DIGITEL, s.r.o. za to, že prostredníctvom webovej stránky www.zastupitelstvo.sk vysielal programovú službu a poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie (AVMS) bez príslušnej autorizácie.
RpMS tiež uložila sankciu vysielateľovi televíznej programovej služby Považie za to, že za obdobie júl až september 2025 nevyhradil v rámci programovej služby najmenej desať percent celkového času vysielania za kalendárny štvrťrok európskym dielam, ktoré vytvorili od vysielateľov nezávislí producenti.
Piatu sankciu udelila Rada poskytovateľovi AVMS Ujszo - video za to, že za obdobie júl až september 2025 nezabezpečil náležité zdôraznenie európskych diel v rámci AVMS dostupnej na webovej stránke ujszo.com/video.
Okrem iného tiež RpMS odňala na žiadosť vysielateľa D.EXPRES, k.s. frekvenciu 88,6 MHz Banská Bystrica pridelenú pre účely rozhlasovej programovej služby ROCK.
Rada udelila sankciu vysielateľovi televíznej programovej služby TA3 za to, že odvysielal program Téma bez odvysielania iných relevantných názorov či relevantných stanovísk alebo protiargumentov, pričom moderátorka vyjadrenia a názory hosťa programu dostatočným spôsobom nevyvažovala, čím prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky.
Udelila tiež sankciu vysielateľovi televíznej programovej služby TV Markíza za to, že odvysielal v programe Televízne noviny príspevok, ktorý obsahoval nepresný a zavádzajúci titulok a nepresné a zavádzajúce formulácie, čím prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu.
Rada uložila aj úhrnnú sankciu poskytovateľovi DIGITEL, s.r.o. za to, že prostredníctvom webovej stránky www.zastupitelstvo.sk vysielal programovú službu a poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie (AVMS) bez príslušnej autorizácie.
RpMS tiež uložila sankciu vysielateľovi televíznej programovej služby Považie za to, že za obdobie júl až september 2025 nevyhradil v rámci programovej služby najmenej desať percent celkového času vysielania za kalendárny štvrťrok európskym dielam, ktoré vytvorili od vysielateľov nezávislí producenti.
Piatu sankciu udelila Rada poskytovateľovi AVMS Ujszo - video za to, že za obdobie júl až september 2025 nezabezpečil náležité zdôraznenie európskych diel v rámci AVMS dostupnej na webovej stránke ujszo.com/video.
Okrem iného tiež RpMS odňala na žiadosť vysielateľa D.EXPRES, k.s. frekvenciu 88,6 MHz Banská Bystrica pridelenú pre účely rozhlasovej programovej služby ROCK.