< sekcia Slovensko
Rada pre mediálne služby udelila sankcie a začala správne konania
Sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona dostal aj vysielateľ programovej služby Rádio Wow.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. decembra (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) na svojom stredajšom (3. 12.) zasadnutí uložila pokutu 3000 eur vysielateľovi programovej služby Joj pre odvysielanie niektorých epizód programu Súdna sieň. Dôvodom bolo, že hovorený prejav nebol zachytený spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu. V súvislosti s titulkami udelila aj sankciu vo forme upozornenia na porušenie zákona. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.
Sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona dostal aj vysielateľ programovej služby Rádio Wow. Rada to odôvodnila tým, že jej, na jej žiadosť, neposkytol štatistiku slovenských hudobných diel vo vysielaní od januára do marca.
Rada taktiež začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Jednotka. Konanie sa týka odvysielania reklamného oznamu ALOve (Narodeniny), čím mohlo podľa rady dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť slušnosť reklamy. Správne konanie začala aj voči spoločnosti Digitel v súvislosti s tým, že v októbri mohlo dôjsť na webovej stránke www.zastupitelstvo.sk k vysielaniu programovej služby bez autorizácie a k poskytovaniu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez oprávnenia.
Rada pre mediálne služby (RpMS) pridelila na svojom stredajšom (3. 12.) zasadnutí desať frekvencií na rozhlasové terestriálne vysielanie. O päť z voľných frekvencií neprejavil záujem žiaden uchádzač, v dvoch prípadoch rada rozhodovanie odročila. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.
Najviac frekvencií, štyri z piatich, o ktorých pridelenie radu žiadal, získal vysielateľ D.EXPRES pre svoju programovú službu ROCK. Vysielateľovi programovej služby SUB FM pridelila rada tri z piatich frekvencií, o ktoré sa uchádzal. Jednu z dvoch žiadaných frekvencií pridelila spoločnosti Winter média, v súčasnosti vysielateľa programovej služby Rádio Piešťany.
Jedinú frekvenciu, o ktorú žiadal, pridelila Marekovi Petrášovi pre programovú službu Detské rádio. Jedinú požadovanú frekvenciu pridelila tiež vysielateľovi Rádia Vlna.
Rozhodovanie o pridelení frekvencií 92,2 MHz Dunajská Streda a 89,6 MHz Prievidza odročila.
Sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona dostal aj vysielateľ programovej služby Rádio Wow. Rada to odôvodnila tým, že jej, na jej žiadosť, neposkytol štatistiku slovenských hudobných diel vo vysielaní od januára do marca.
Rada taktiež začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Jednotka. Konanie sa týka odvysielania reklamného oznamu ALOve (Narodeniny), čím mohlo podľa rady dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť slušnosť reklamy. Správne konanie začala aj voči spoločnosti Digitel v súvislosti s tým, že v októbri mohlo dôjsť na webovej stránke www.zastupitelstvo.sk k vysielaniu programovej služby bez autorizácie a k poskytovaniu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez oprávnenia.
RpMS pridelila desať frekvencií na rozhlasové terestriálne vysielanie
Rada pre mediálne služby (RpMS) pridelila na svojom stredajšom (3. 12.) zasadnutí desať frekvencií na rozhlasové terestriálne vysielanie. O päť z voľných frekvencií neprejavil záujem žiaden uchádzač, v dvoch prípadoch rada rozhodovanie odročila. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.
Najviac frekvencií, štyri z piatich, o ktorých pridelenie radu žiadal, získal vysielateľ D.EXPRES pre svoju programovú službu ROCK. Vysielateľovi programovej služby SUB FM pridelila rada tri z piatich frekvencií, o ktoré sa uchádzal. Jednu z dvoch žiadaných frekvencií pridelila spoločnosti Winter média, v súčasnosti vysielateľa programovej služby Rádio Piešťany.
Jedinú frekvenciu, o ktorú žiadal, pridelila Marekovi Petrášovi pre programovú službu Detské rádio. Jedinú požadovanú frekvenciu pridelila tiež vysielateľovi Rádia Vlna.
Rozhodovanie o pridelení frekvencií 92,2 MHz Dunajská Streda a 89,6 MHz Prievidza odročila.