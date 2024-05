Rada pre mediálne služby uložila viacero sankcií

Bratislava 24. mája (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) uložila na stredajšom (22. 5.) zasadnutí viacero sankcií v podobe upozornenia na porušenie zákona. Začala aj viacero správnych konaní. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.



Vysielateľa programovej služby Jednotka upozornila rada na porušenie zákona v súvislosti s tým, že v dvoch vlaňajších volebných prieskumoch neboli zverejnené preferencie všetkých kandidujúcich politických subjektov. V prípade jedného prieskumu sa týka upozornenie i vysielateľa programovej služby Joj.



Hovorkyňa ďalej uviedla, že rada upozornila na porušenie zákona aj vysielateľa programovej služby Rádio Frontinus za to, že počas volebnej kampane v septembri 2023 odvysielal v štyroch termínoch programy Debata na telefón, ktorých hosťami boli kandidáti na poslancov Národnej rady SR, pričom tieto programy neboli realizované v súlade s programovou službou.



Na porušenie zákona upozornila rada aj vysielateľa programovej služby TA3 za to, že v septembri 2023 odvysielal program V politike s hosťami Zuzanou Čaputovou a Milanom Majerským, "v ktorom porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky a oddeľovanie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru".



Upozorneniu pre porušenie zákona čelí vysielateľ programovej služby Joj aj za to, že v septembri 2023 odvysielal v programe Krimi príspevok, "ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti v programe identifikovaného maloletého dievčaťa".



Rada na svojom stredajšom zasadnutí zároveň zastavila a aj začala viacero správnych konaní. Niektoré podnety uznala za neopodstatnené.