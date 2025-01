Rada pre mediálne služby uložila viaceré sankcie

Bratislava 15. januára (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) uložila na stredajšom zasadnutí sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona a peňažnú pokutu. Zastavila tiež správne konanie voči vysielateľom TV Markíza a voči poskytovateľovi obsahovej služby topky.sk. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.



Správne konanie vedené voči vysielateľovi programovej služby TV Markíza v súvislosti s tým, že 26. mája 2024 odvysielal program Na telo, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky, zastavila RpMS, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.



Rada rovnako zastavila správne konanie vedené voči poskytovateľovi obsahovej služby topky.sk vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu. "Pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu (obsah už nie je dostupný)," odôvodnila Michelčíková.



Dodala, že rada udelila sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Joj za to, že rade neoznámil najmenej do 19. júla 2024 spôsob označenia programov pre nevidiacich a pre osoby so sluchovým postihnutím. "Napriek tomu, že v uvedený deň odvysielal televízne programy tohto druhu," ozrejmila.



Peňažnú pokutu udelila RpMS vo výške 1000 eur vysielateľovi programovej služby Dajto. Dôvodom malo byť nedodanie súvislého záznamu vysielania programu Tango a Cash po jeho vyžiadaní RpMS, odvysielaného 30. marca 2018 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady.



RpMS uznala za nepodstatný podnet na preverenie smerujúci voči vysielateľovi programovej služby Jazz v súvislosti s možným nevyužívaním povolených parametrov pridelenej frekvencie.