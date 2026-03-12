< sekcia Slovensko
Rada pre mediálne služby začala niekoľko správnych konaní
Voči vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Dobré rádio začala správne konanie za to, že neposkytol rade na jej žiadosť osobitnú štatistiku slovenských hudobných diel vo vysielaní.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) pridelila frekvenciu 89,6 MHz Prievidza vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádio Best FM. Urobila tak na svojom stredajšom (11. 3.) zasadnutí. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.
Na zasadnutí začala rada aj správne konania voči niekoľkým vysielateľom. Voči vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Dobré rádio začala správne konanie za to, že neposkytol rade na jej žiadosť osobitnú štatistiku slovenských hudobných diel vo vysielaní za štvrtý štvrťrok 2025. Taktiež začala správne konanie voči vysielateľovi televíznych programových služieb TV LocAll a Régió TV v súvislosti s tým, že za obdobie október až december 2025 mohlo dôjsť k nezabezpečeniu multimodálneho prístupu k obom programovým službám a zároveň k porušeniu povinnosti vyhradiť najmenej desať percent času vysielania televíznej programovej služby TV LocAll za kalendárny štvrťrok európskym dielam, ktoré vytvorili od vysielateľov nezávislí producenti.
Rada začala správne konanie aj voči vysielateľovi televíznej programovej služby RTV Prievidza za to, že za október až december 2025 mohlo dôjsť k nezabezpečeniu multimodálneho prístupu k televíznej programovej službe.
