Rada pre mediálne služby začne s monitoringom predvolebného vysielania

Bratislava 7. októbra (TASR) - Rada pre mediálne služby začne od soboty (8. 10.) s trojtýždňovým monitoringom predvolebného vysielania v súvislosti s komunálnymi voľbami i voľbami do vyšších územných celkov (VÚC). Monitorovať bude štandardne vysielané spravodajské a publicistické relácie rozhlasových aj televíznych vysielateľov, ako i mimoriadne predvolebné diskusné programy. Kontrolovať bude tiež podnety od fyzických a právnických osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa rady Lucia Michelčíková.



Z pravidelne vysielaných spravodajských a publicistických programov zahrnula do monitoringu dvanásť relácií RTVS. Šesť z nich je na televíznych staniciach Jednotka, Dvojka a :24, ďalších šesť na rozhlasových okruhoch Rádio Slovensko a Rádio Regina. Monitorovať bude aj hlavné večerné spravodajstvo TV Markíza, Joj a TA3, rozhlasovú diskusiu rádia Expres či tri programy Rádia Frontinus.



"V dovedna dvadsiatich štyroch priebežne monitorovaných programoch bude sledovať najmä dodržiavanie všeobecných povinností, týkajúcich sa objektívnosti a nestrannosti programov a oddeľovania názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru," priblížila Michelčíková. Sledovať bude tiež zákaz nepovolenej formy politickej propagácie, špecifické povinnosti vzťahujúce sa výlučne na vysielanie v období volebnej kampane, počas moratória a v deň konania volieb.



Ide napríklad o obmedzenia v súvislosti s vysielaním prieskumov preferencií. Volebné prieskumy a volebné ankety môžu vysielatelia do programu zaraďovať len do začiatku moratória, čiže do polnoci 26. októbra, a to vždy vrátane všetkých dostupných informácií o prieskume. Prezentované musia byť výsledky preferencií všetkých kandidátov, nielen vybraných. Pri predvolebných spotoch musia zabezpečiť, aby vysielanie politickej propagácie bolo na jeho začiatku a na konci zreteľne označené a oddelené od ostatných programov.



Vysielanie predvolebných štúdií je u súkromných vysielateľov podmienené schválením projektov ich vysielania. Do tejto chvíle schválila Rada projekt vysielania špecializovaných diskusných programov spravodajským televíziám TA3 a JOJ24 a desiatim televíznym a rozhlasovým staniciam s lokálnym a regionálnym dosahom. Verejnoprávny vysielateľ nemá povinnosť žiadať radu o schválenie projektu.