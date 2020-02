Rada pre reklamu v minulom roku posudzovala 78 reklám

Bratislava 1. februára (TASR) – Rada pre reklamu (RPR) v minulom roku posudzovala celkovo 78 reklám. Tretinu z posudzovaných reklám vyhodnotili ako porušujúcich etický kódex.



"Z toho 26 reklám bolo vyhodnotených ako porušujúcich Kódex, 41 reklám nebolo uznaných ako porušujúcich Kódex, čiže boli s negatívnym arbitrážnym nálezom, k deviatim reklamám sme arbitrážny nález nevydali, napríklad z dôvodu, že sa pri šetrení zistilo, že predmet sťažnosti nakoniec nespadal do pôsobnosti posudzovania Komisie alebo Kódexu a dva prípady z roku 2019 sú ešte v riešení," upresnila výkonná riaditeľka RPR Eva Tiko Rajčáková.



Vždy a pri každej reklame podľa prezidentky RPR Miriam Benčíkovej-Kušnírovej ale existuje riziko, že sa niekomu nebude páčiť. "Ak je však dopadom kampane len to, že si spotrebiteľ povie - “nepáči sa mi to”, nemusí to automaticky znamenať, že reklama je aj neetická. Horšie je to v prípade, ak reklama niekoho uráža, ponižuje, zosmiešňuje či inak negatívne zasiahne," vysvetlila Benčíková-Kušnírová.



Slovenskí spotrebitelia sledujúci reklamu boli podľa RPR v minulom roku najviac citliví na pravdivosť reklamy (25 percent), porušenie všeobecných ustanovení o reklame (22 percent), slušnosť reklamy (22 percent) a spoločenskú zodpovednosť reklamy (4,6 percenta). Vyplýva to z vyhodnotenia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (RPR).



RPR tiež uviedla, že sťažovateľom prekážala hlavne reklama, ktorá podľa nich sprostredkúvala informácie nejasným, nezrozumiteľným, prípadne viacvýznamovým spôsobom a obsahovala údaje, ktoré mohli zákazníka zavádzať. Problémom boli tiež chýbajúce informácie, ktoré spotrebiteľ potreboval na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie. Vo všeobecnosti sťažovatelia reklame vytýkali, že je klamlivá a zavádzajúca.