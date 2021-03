Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila pokuty a začala konania

Bratislava 24. marca (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila jednu sankciu v podobe finančného postihu a jednu sankciu vo forme upozornenia na porušenia zákona. Zároveň začala dve správne konania, jedno voči RTVS v súvislosti s odvysielanou reportážou spájajúcou smrť 38-ročnej ženy s vakcínou od AstraZeneca. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.



Pokutu vo výške 3319 eur dostal vysielateľ MAC TV a jeho programová služba JOJ. Dôvodom bolo porušenie zákona v súvislosti s odvysielanou upútavkou na program Tri billboardy kúsok za Ebbingom, pri ktorej vysielateľ nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná. Sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona udelila RVR prevádzkovateľovi retransmisie OBEC SAT za porušenie zákona tým, že 9. septembra 2020 poskytoval retransmisiu troch programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa.



RVR zároveň začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a jeho programovej službe Jednotka. Konanie sa týka možného porušenia zákona v súvislosti s odvysielaným programom Správy RTVS a príspevkom s názvom Smrť po očkovaní AstraZenecou. V príspevku mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu.



RTVS na margo kritiky ubezpečila, že k vzniknutej situácii sa postavila zodpovedne a s absolútnou vážnosťou a boli vyvodené adekvátne dôsledky. "Uvedomujeme si, že RTVS ako verejnoprávne médium má veľkú zodpovednosť voči divákom a poslucháčom a zároveň sme si vedomí aj svojho pochybenia. Je však dôležité postaviť sa k prípadným pochybeniam zodpovedne, a tak sme konali aj v tomto prípade. K situácii sme sa postavili zodpovedne s absolútnou vážnosťou," zdôraznila hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová s tým, že RTVS urobí všetko pre to, aby sa v budúcnosti takýmto pochybeniam predišlo. RTVS opätovne poznamenala, že zámerom reportáže nebolo v žiadnom prípade vyvolať pochybnosti o bezpečnosti vakcíny, označenie reportáže ako "manipulatívnej" považuje za nekorektné.



Druhé správne konanie začala voči vysielateľovi MAC TV a jeho programovej službe JOJ. V tomto prípade môže ísť o možné porušenie zákona, ktorého sa mal dopustiť programom Komorník, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov.



RVR rozhodla o pridelení 67 voľných rozhlasových frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) po on-line vypočutí záujemcov rozhodla v stredu o pridelení 67 voľných rozhlasových frekvencií. Záujem o ne prejavili osemnásti žiadatelia, desiati súčasní vysielatelia a ôsmi žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.



O frekvencie prvýkrát prejavila záujem spoločnosť Rádio Mária Slovensko, rada jej udelila licenciu a jej programovej službe Rádio Mária pridelila 13 frekvencií pre vysielanie náboženských programov. Licenciu pridelila aj spoločnosti Dr. FM a zároveň jej pridelila deväť frekvencií, na ktorých spustí programovú službu Dobré rádio, zameranú na vysielanie pozitívnych informácií. Dobré rádio aktuálne vysiela ako internetové rádio.



V éteri hlavného mesta bude vysielať nová programová služba JAZZ. V Nitre vznikne nová programová služba s názvom Rádio v Nitre, ktorá bude zameraná na mapovanie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít v meste a jeho okolí. V Prievidzi bude vysielať programová služba SUB FM, jej cieľom je osloviť mladého poslucháča a priniesť do éteru menšinové hudobné subžánre, s dôrazom na elektronickú hudbu a pohľad na urbánnu kultúru.



Vysielateľovi programovej služby Rádio Košice udelila rada novú licenciu a zároveň mu pridelila 14 frekvencií, na ktorých už vysiela, spolu s novou frekvenciu v Bratislave. Vysielateľ Trnavská produkčná pridelením troch frekvencií rozšíri svoje pokrytie na vysielanie programovej služby Trnavské Rádio v Holíči a na dvoch frekvenciách v Trnave. Vysielateľ D.EXPRES získal frekvenciu v Poprade a Liptovskom Mikuláši. Svoje pokrytie v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši rozšíri vysielateľ T. W. Rádio. V Leviciach dostal frekvenciu pre náboženské vysielanie vysielateľ Mirjam. V Bratislave bola pridelená frekvencia vysielateľovi Radio ON.



Sedem frekvencií zostáva nepridelených, pretože o ne vo výberovom konaní neprejavil záujem žiadny súčasný vysielateľ ani nový žiadateľ o licenciu. Nepridelených tiež zostalo ďalších desať frekvencií, ktoré budú zaradené do niektorého z ďalších výberových konaní.