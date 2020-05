Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu pridelila 18 frekvencií

Bratislava 20. mája (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na stredajšom rokovaní rozhodla o pridelení 18 voľných rozhlasových frekvencií a odročila rokovanie o šiestich frekvenciách. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.



O tri frekvencie, ktoré do marca 2022 využíva vysielateľ Rádio Bojnice na vysielanie programovej služby Rádio Beta, prejavil záujem len súčasný vysielateľ. Nová licencia mu bola udelená.



Rada odročila rozhodovanie o štyroch frekvenciách, a to o frekvencii 89,7 MHz Zvolen, 90,5 MHz Banská Bystrica, 94,6 MHz Banská Bystrica a 91,4 MHz Žiar nad Hronom, z dôvodu potreby doplnenia podkladov v konaní.



Verejnoprávny vysielateľ Rozhlas a televízia Slovenska požiadal radu o tri frekvencie, ktoré v minulosti využívali súkromní vysielatelia - 95,4 MHz Čadca, 96,4 MHz Partizánske a 102,1 MHz Považská Bystrica. Rada odročila rozhodovanie o frekvenciách v Čadci a v Považskej Bystrici. Frekvencia v Partizánskom bola pridelená vysielateľovi D.EXPRES.



Vysielateľ D.EXPRES žiadal radu celkovo o šesť frekvencií, boli mu pridelené štyri – frekvencie v Heľpe, v Handlovej, 88,9 MHz v Liptovskom Mikuláši a uvedená frekvencia v Partizánskom.



Najväčší záujem spomedzi frekvencií bol o 93,2 MHz Poprad a 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, o ktoré radu žiadali traja vysielatelia - FM media, Marek Petráš a D.EXPRES. Získal ich vysielateľ Marek Petráš, ktorému bola zároveň pridelená aj frekvencia 89,5 MHz Spišská Nová Ves.



Vysielatelia MIRJAM a T.W.Rádio žiadali radu len o jednu frekvenciu, a to rovnakú - 94,6 MHz Nové Zámky. Po rozhodnutí rady bude na frekvencii vysielať MIRJAM.



Jednu frekvenciu získal tiež vysielateľ programovej služby Radio VIVA, vysielateľ Intersonic Radio VIVA, ktorý bude najnovšie vysielať aj na frekvencii 101,0 MHz Trnava.



Vysielateľ programovej služby Rádio Goldies, FM media, rozšíri svoje pokrytie na troch frekvenciách v mestách Žilina, Banská Bystrica a Prešov.



Power Development, ktorý má aktuálne pridelené štyri frekvencie na vysielanie programovej služby Rádio Šírava, získal ďalšie tri frekvencie. Rozšíri tak svoje pokrytie na východnom Slovensku v mestách Humenné, Trebišov a Košice.



Vo výberovom konaní bolo zaradených 34 frekvencií a uchádzači prejavili záujem o 24 z nich. O desať zaradených frekvencií neprejavil záujem žiadny vysielateľ, zostávajú nevyužité.