Rada pre vysielanie udelila jednu licenciu a uložila aj dve pokuty

Bratislava 19. novembra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila na štvrtkovom zasadnutí licenciu na celoplošné vysielanie televíznej programovej služby Body in Balance SK/CZ spoločnosti Asteon Trade. Uložila tiež dve pokuty, vydala viacero upozornení na porušenie zákona a začala niekoľko správnych konaní. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.



Pokutu 3319 eur má zaplatiť vysielateľ Markíza-Slovakia. Vo vysielaní programovej služby Dajto odvysielal titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou a čas zobrazenia nebol dostatočný na zabezpečenie ich čitateľnosti.



Vysielateľ Mac TV s programovou službou Joj dostal pokutu 663 eur, pretože nesprávne označil program z hľadiska jeho vhodnosti pre deti.



Vysielatelia Stredoslovenská televízia a Kreos dostali upozornenie pre porušenie zákona o volebnej kampani.