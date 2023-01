Rada prokurátorov chce verejné hlasovanie pri výberoch vedúcich

Bratislava 2. januára (TASR) – Rada prokurátorov navrhuje zaviesť verejné hlasovanie členov výberovej komisie pri výbere vedúcich prokurátorov. V súvislosti so skvalitnením procesu výberových konaní sa na decembrovom mimoriadnom zasadnutí uzniesla na viacerých návrhoch, ktoré plánuje predložiť Generálnej prokuratúre (GP) SR. Pre TASR to uviedol predseda Rady prokurátorov Stanislav Jakubčík.



Rada reagovala aj na to, že stále nebola trvalo obsadená funkcia zástupcu špeciálneho prokurátora. "Na svojom decembrovom zasadnutí prijala osem téz, ktorých implementácia by v tejto oblasti, ale celkovo v oblasti výberu vedúcich prokurátorov, mohla pomôcť," povedal Jakubčík.



Okrem verejného hlasovania výberovej komisie navrhuje rada aj povinnosť vyhotovovania obrazovo-zvukových záznamov z priebehu jednotlivých výberových konaní, tiež prijatie opatrení pre náhodný výber členov výberovej komisie.



Okrem iného navrhuje aj úpravu zásady funkčného postupu prokurátorov či povinnosť "informovať neúspešného uchádzača o dôvodoch jeho neúspechu vo výberovom konaní a zaznamenať túto informáciu do zápisnice o priebehu výberového konania".



Prokurátorská rada tiež navrhuje "prijať opatrenia na odstránenie možných pochybností o arbitrárnosti zápisnice o priebehu výberového konania vo vzťahu k rozhodnutiu generálneho prokurátora o vymenovaní resp. nevymenovaní konkrétneho uchádzača, a to s poukazom na súdnu prax ústavného súdu v tejto oblasti".