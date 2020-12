Rada prokurátorov: Tvrdenia R. Fica sú zavádzajúce

Bratislava 7. decembra (TASR) - Rada prokurátorov považuje tvrdenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica za hrubo zavádzajúce a nepravdivé. Vo vyhlásení to rada skonštatovala v súvislosti údajným protizákonným konaním prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Ondreja Repu a Michala Šúreka vo vzťahu k vedúcemu oddelenia Národnej kriminálnej agentúry, odbor Bratislava, Mariána K.Fico sa odvolal na podanie prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave Kataríny Kučerkovej na týchto dvoch prokurátorov. Konanie prokurátorky rada označila za neštandardné. Tá od zástupcu špeciálneho prokurátora požaduje vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti vo vzťahu k prokurátorom Repovi a Šúrekovi.vysvetlil predseda Rady prokurátorov Juraj Purgat.Tvrdenia Fica odprezentované na piatkovej (4. 12.) tlačovej konferencii rada považuje za súčasť diskreditačnej kampane, ktorá je proti obom prokurátorom vedená buď zo strany Mariána K., jeho manželky, Fica alebo iných.spresnil Purgat.Zdôraznil, že rada nemá pochybnosti o morálnej integrite oboch prokurátorov. Vyzvala však politikov, aby nezasahovali do práce orgánov činných v trestnom konaní a umožnili objektívne vyšetriť závažnú trestnú činnosť.vyhlásil Purgat. Fico v piatok informoval, že podáva na prokurátorov Repu a Šúreka trestné oznámenie za spáchanie viacerých trestných činov. Zastupujúceho špeciálneho prokurátora požiadal, aby im okamžite pozastavil činnosť. Šéf Smeru-SD na tlačovej konferencii čítal podanie prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave Kučerkovej na týchto dvoch prokurátorov.Podľa dokumentu sa mali obaja vyhrážať jej mužovi, ktorý pracuje na NAKA, aby sa priznal v kauze Očistec a spolupracoval. Ak tak neurobí, mali mu pohroziť, že jemu i jeho manželke spravia hanbu a že pôjde do väzenia. Rovnako ho mali požiadať, aby cez manželku zistil informácie v rámci prokuratúry. Od budúceho generálneho prokurátora, ktorým má byť Maroš Žilinka, Fico tiež očakáva, že preverí zákonnosť policajných zásahov v posledných mesiacoch. Tie sú podľa neho politicky motivované.