Rada prokurátorov:K zmenám trestných kódexov by malo dôjsť po diskusii

Bratislava 5. mája (TASR) - K zmenám ustanovení Trestného zákona a Trestného poriadku by malo dôjsť po riadnej odbornej diskusii a v rámci riadneho legislatívneho procesu, tak aby sa k nim mohli vyjadriť všetky dotknuté orgány a odborná verejnosť. Rada prokurátorov SR to uviedla v reakcii na poslanecký návrh Tomáša Tarabu (nezaradený).



"K zmenám právnych predpisov by nemalo dochádzať na podklade nespokojnosti strán trestného konania v individuálnych trestných veciach," uvádza sa vo vyhlásení rady prokurátorov, ktoré TASR poskytol jej podpredseda Gabriel Huszár.



V súvislosti s trestným činom marenia úlohy verejným činiteľom poslanec navrhuje pridať samostatný odsek, ktorý sa týka prokurátorov či policajtov. Navrhované znenie je podľa prokurátorskej rady "neprimeraným zásahom do rozhodovacej činnosti prokurátorov a orgánov činných v trestnom konaní a vytváraním v právnom štáte neprípustného nátlaku na ich konanie v konkrétnych trestných veciach".



Taraba v novele Trestného poriadku okrem iného navrhuje, aby počas konania podľa paragrafu 363 Trestného poriadku nebolo možné podať obžalobu. Legislatívne zmeny kritizovala Nadácia Zastavme korupciu.