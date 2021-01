Rada RTVS sa bude zaoberať vydaním relácie Pumpa

Bratislava 18. januára (TASR) - Vydaním relácie RTVS Pumpa súvisiacej s prípadom bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského sa bude zaoberať Rada RTVS. V tejto súvislosti dostala aj viacero podnetov. Pre TASR to uviedol šéf rady Igor Gallo. Úmyslom RTVS nebolo podľa jej hovorkyne Andrey Pivarčiovej dehonestovať Lučanského a jeho úmrtie, rovnako ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) ani žiadne iné osobnosti. Telerozhlas sa ospravedlnil divákom, ktorých sa vyjadrenia dotkli.



Gallo požiadal o stanovisko generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka aj etickú komisiu RTVS. "Môj osobný názor - satira, zvlášť politická satira, je vítaná vo verejnoprávnom priestore. Je logické, že vyvoláva polemiku a emócie. Som však presvedčený, že aj tento žáner by mal mať svoje obsahové hranice. Spracovanie témy, ktorá rozdeľuje spoločnosť a navyše sa týka smrti človeka, si vyžaduje kumšt a cit autorov, čo v tomto prípade absentovalo," uviedol Gallo.



K tvorcom relácie sa vyjadrovať nechcel a pripomenul, že partnerom Rady je práve vedenie RTVS. "Toho sa budeme pýtať aj na kvalitu procesu kontrolnej projekcie, aby sme sa do budúcnosti vyhli podobnej situácii," uviedol. Osobne sa mu relácia páči a zhodiť doterajšiu prácu tvorcov kvôli "neodhadnutiu nadhľadu pri spracovaní jednej konkrétnej témy" považuje za nefér. Podotkol však, že ak ale niekto šliapol vedľa, je normálne si to priznať a ospravedlniť sa.



Pozvanie Kolíkovej malo podľa slov producenta a režiséra seriálu Petra Begányiho vyplynúť z dramaturgie relácie, ktorá satiricky reflektuje na aktuálne dianie. "Našou snahou je v rámci dialógov ústredných postáv predstaviť všetky názorové fronty a tému odprezentovať vyvážene, konečný názor na prezentované problémy nechávame na diváka. Rovnako sme pristupovali aj k téme tragického úmrtia Milana Lučanského v rámci ostatnej epizódy. Mrzí nás, že spracovanie tejto témy vnímajú niektorí diváci ako urážku jeho pamiatky alebo výsmech tragického úmrtia, čo v žiadnom prípade nebolo našim zámerom," reagoval.