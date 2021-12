Rada RTVS schválila konzervatívny rozpočet

Bratislava 16. decembra (TASR) – Celkové príjmy RTVS v roku 2022 by mali dosiahnuť 174.065.209 eur, výdavky budú na úrovni 173.865.209 eur. Vyplýva to z rozpočtu verejnoprávneho média, ktorý na štvrtkovom rokovaní prerokovala a schválila Rada RTVS.



Riaditeľka sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring konštatovala, že rozpočet je konzervatívny. "Príjmy z koncesionárskych poplatkov by mali dosiahnuť 73,4 milióna eur, príjmy z reklám a iných príjmov 11,5 milióna eur, granty a transfery 56 miliónov vrátane 20,6 milióna eur z eurofondových projektov, príjmové finančné operácie sa predpokladajú vo výške 33 miliónov eur," priblížila Doehring.



Celkové výdavky podľa jej slov sa odhadujú vo výške 173.865.209 eur, z toho bežné vyše 143.981.525 eur a kapitálové 29.883.684 eur. Prebytok je 200.000 eur.



Predsedníčka Dozornej komisie Rady RTVS Jarmila Mikušová v analýze predloženého rozpočtu skonštatovala, že rozpočet síce umožňuje pokrytie zákonných úloh RTVS vrátane rozšírenia programových služieb, nevytvára však priestor na zvýšenie vlastnej tvorby a neposkytuje žiadny rozvoj technologickej infraštruktúry. "Naďalej tak možno očakávať prehlbovanie technického a technologického dlhu, ktorý sa priblížil ku kritickej hranici," upozornila Mikušová. Za Radu RTVS opätovne upozornila na absenciu systémového nastavenia dlhodobo udržateľného financovania RTVS.



V tomto duchu prijala rada i uznesenie.



V prípade programového konceptu generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník zdôraznil, že základnou programovou prioritou pre televízne vysielanie bude po vzniku štvrtého športového okruhu jasné a presné vyprofilovanie programových štruktúr existujúcich okruhov (Jednotka, Dvojka a Trojka), tak aby vznikol divácky vernostný návyk. "V prípade rozhlasového vysielania je prioritou kontinuálne posilňovať súčasných deväť programových služieb a rozširovať moderné formy rozhlasového vysielania,“ doplnil šéf verejnoprávneho média.