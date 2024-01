Rada RTVS zatiaľ neschválila návrh rozpočtu na rok 2024

Bratislava 31. januára (TASR) - RTVS na rok 2024 zatiaľ nemá schválený rozpočet. Návrh finančného plánu a programového konceptu, ktorý na stredajšom rokovaní rady predložil manažment, členovia orgánu dohľadu neprijali. Hoci voči nemu neprezentovali zásadné výhrady, žiadajú ho doplniť a dopracovať.



Programový koncept naďalej ráta so zachovaním štyroch televíznych a deviatich rozhlasových služieb.



Predseda rady Igor Gallo ocenil, že manažment dokázal zareagovať na zmenu financovania i pripomienky rady k predloženým východiskám rozpočtu. "Je to seriózny návrh rozpočtu, ktorý reflektuje aktuálny stav RTVS," povedal Gallo. Poukázal však na to, že by bolo potrebné doplniť a spresniť materiál vo viacerých oblastiach, nielen programových, ale napríklad aj v prípade možnosti získať externé zdroje pre RTVS.



Doplneným materiálom sa bude rada zaoberať na zasadnutí 12. februára.



Rozpočet a programový koncept sa rodil v novom modeli financovania, keď tzv. koncesionárske poplatky ako hlavný zdroj príjmov pre RTVS nahradil nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 0,12 percenta z HDP.