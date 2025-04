Rada STVR má nového predsedu, je ním Jozef Krošlák

Bratislava 1. apríla (TASR) - Predsedom novokreovanej Rady STVR sa stal Jozef Krošlák. Na utorkovom rokovaní ho zvolili členovia rady. Informáciu potvrdil na tlačovom brífingu SNS predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS).



„Som rád, že hneď na prvom zasadnutí boli vykreované všetky orgány rady, je to významný míľnik pre STVR,“ uviedol Michelko. Potvrdil, že rada si zvolila aj podpredsedu, ktorým sa stal súčasný generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáš Machala. „Rada si tiež odsúhlasila text výzvy pre prihlasovanie kandidátov na generálneho riaditeľa STVR,“ dodal Michelko.



Avizoval, že kandidáti, ktorí sa prihlásia do výberového konania a splnia všetky formálne podmienky, predstavia svoje projekty na vypočutí, ktoré bude môcť sledovať verejnosť. „Verím, že moja prognóza, že v polovici mája by už mohla mať STVR nového generálneho riaditeľa zvoleného na riadne šesťročné obdobie, je reálna,“ dodal.



Novú Radu STVR, ktorej kreovanie si vyžiadal vlani prijatý zákon, personálne doplnili minulý týždeň poslanci Národnej rady SR v rámci voľby zostávajúcich piatich členov. V utorok im dekréty odovzdal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Zároveň podľa ustanovení zákona o STVR Raši zvolal na utorok aj prvé zasadnutie rady. Predseda zákonodarného zboru novým členom rady zdôraznil dôležitosť orgánu dohľadu STVR, rovnako poslanie dôležitosti verejnoprávneho média. „Nie je to len inštitúcia, ktorá má nezávisle, nestranne a pluralitne informovať, ale najmä rozvíja kultúru, podporuje národné povedomie, identitu a historickú pamäť,“ zdôraznil Raši.



Podľa aktuálneho zákona má deväťčlenná rada kompetenciu voliť generálneho riaditeľa, rovnako ho v prípade naplnenia zákonných ustanovení bude môcť odvolať.



Ministerstvo kultúry (MK) SR informovalo, že výberové konanie na post generálneho riaditeľa STVR sa uskutoční v najbližších týždňoch s cieľom nájsť kompetentného manažéra, ktorý zabezpečí kvalitné a nezávislé fungovanie verejnoprávneho vysielateľa. „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky víta tieto kroky v procese stabilizácie a rozvoja verejnoprávneho vysielania a bude podporovať transparentnosť a odborné vedenie STVR,“ deklarovala riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Bačinská.