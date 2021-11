Rada ÚVO zatiaľ neuzavrela prípad nákupu testov, chýbajú jej členovia

Bratislava 6. novembra (TASR) - Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ešte nerozhodla o odvolaní Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) pri nákupe testov. Predseda úradu Miroslav Hlivák tvrdí, že prípad už mohol byť uzavretý, keď bola rada plne obsadená. Na hlasovaní dosiaľ nebol dostatočný počet členov na prijatie rozhodnutia. Štandardná lehota je 45 dní.



"Rada má mať deväť vymenovaných členov, momentálne ich je však len šesť. Tri miesta sú neobsadené, z toho vymenovanie dvoch kandidátov - externých členov rady - je v priamej kompetencii vlády," povedal Hlivák pre TASR. Dodal, že svoju zákonnú kompetenciu si splnil, keď navrhol kabinetu, aby za podpredsedníčku úradu a zároveň členku rady vymenoval Zuzanu Krajčovičovú. O nominácii vláda zatiaľ nerozhodla.



"Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) sa k tejto téme už niekoľkokrát opakovane vyjadroval a tieto vyjadrenia stále platia. Najprv bude vymenovaná Rada ÚVO a až potom podpredsedníčka," uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. Úrad vlády v septembri vyhlásil na dve miesta v rade výberové konanie, o výsledkoch zatiaľ neinformoval.



Predseda ÚVO sa tiež ohradil voči vyjadreniu Transparency International, ktoré ho kritizovalo za nesprístupnenie prvostupňového rozhodnutia z júla. "Vo veci je prijaté rozhodnutie, až keď sa na výroku rozhodnutia zhodne nadpolovičná väčšina členov rady," zdôraznil s tým, že dosiaľ sa tak nestalo a vec je teda stále "živá".



Mimovládna organizácia si myslí, že na základe infožiadosti by malo byť poskytnuté aj prvostupňové rozhodnutie. Potvrdzuje to podľa nej súdna prax aj pri ďalších verejných inštitúciách. "Nevidíme preto žiadny zákonný dôvod, prečo by mal ÚVO svoje rozhodnutie naďalej tajiť a verejnosť musela na jeho detaily čakať možno aj ďalšie mesiace, až do verdiktu aktuálne paralyzovanej Rady ÚVO," skonštatovali na sociálnej sieti.



SŠHR mala podľa rozhodnutia ÚVO pri nákupe testov na ochorenie COVID-19 postupovať v rozpore so zákonom, konkrétne princípom transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Sporný je nákup v hodnote 3,9 milióna eur. SŠHR so zistením nesúhlasí a odvolala sa. Odmieta spochybnenie kvality testov pri jednej zo zmlúv. Rozhodnutie teda nie je právoplatné, rozhodnúť preto má Rada ÚVO.