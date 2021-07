Rada vlády SR pre ĽP hovorí o potrebe záznamov zo zásahov polície

Bratislava 1. júla (TASR) - Rada vlády SR pre ľudské práva (ĽP), národnostné menšiny a rodovú rovnosť odporúča kabinetu, aby prijal opatrenia, ktorými sa zabezpečí vyhotovovanie a uchovávanie kamerových záznamov zo zásahov polície SR. TASR o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



„Bolo jednohlasne prijaté uznesenie rady, do ktorého bolo na podnet od zástupcu z Kancelárie verejného ochrancu práv zapracované aj odporúčanie pre vládu SR, aby prijala opatrenia, ktorými sa zabezpečí vyhotovovanie a uschovávanie kamerových záznamov zo zásahov polície SR, pri ktorých dochádza k zásahu do ľudských práv,“ spresnil Bubla. Rada súčasne odporúča posilnenie nezávislosti policajnej inšpekcie.



Ombudsmanka Mária Patakyová sa v máji listom obrátila na ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), v ktorom mu pripomenula, že doteraz nie sú zabezpečené kamerové systémy na monitorovanie policajných zásahov a nezávislosť policajnej inšpekcie je nedostatočná.



Ministerstvo vnútra (MV) SR uviedlo, že pripravuje testovaciu prevádzku telových kamier, ktoré zavedú na základných útvaroch Policajného zboru v počte takmer 200 kusov. Ako priblížil hovorca rezortu Petar Lazarov, v súčasnosti sa postupuje tak, že policajt velený do služby so služobným cestným vozidlom, ktoré je vybavené záznamovým videozariadením, komunikuje s podozrivým z priestupku v zornom poli aktívneho záznamového zariadenia.



V rámci pripravovanej reformy polície rezort vnútra tiež prehodnocuje postavenie Úradu inšpekčnej služby. Záväzok je súčasťou programového vyhlásenia vlády. Ako však pripomenul Lazarov, v súčasnosti sú Policajný zbor a jeho postupy v konaniach kontrolované prokurátorom, súdom a nakoniec aj inšpekciou. Nezávislú kontrolu by mali mať podľa ministerstva aj ďalšie zložky. V súvislosti s udalosťami uplynulých týždňov sa chce intenzívne zaoberať aj otázkou vzniku nezávislých inšpekcií pre jednotlivé policajno-bezpečnostné orgány, ktoré ich dosiaľ nemajú.