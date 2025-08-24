< sekcia Slovensko
Rada vysokých škôl trvá na dvoch rozporoch k návrhu nového zákona
Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh nového zákona o vysokých školách z dielne rezortu školstva.
Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Rada vysokých škôl (RVŠ) SR trvá na dvoch rozporoch k návrhu nového vysokoškolského zákona, ktorý tento týždeň schválila vláda. Nesúhlasí s definitívou pre vysokoškolských učiteľov ani so zmenou v spôsobe obsadzovania členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol predseda rady Martin Putala.
„RVŠ oceňuje ústretový prístup ministerstva v rozporovom konaní, kde sa podarilo akceptovať alebo nájsť kompromisné riešenia vo väčšine pripomienok. Zákon v aktuálne navrhovanom znení je však stále príliš rozsiahly a podrobný, ale našli sme zhodu na posune definovania niektorých ustanovení zo zákona do vnútorných predpisov vysokých škôl (VŠ), aby mohli byť pružnejšie reflektované špecifiká jednotlivých VŠ. Z 51 zásadných pripomienok rady rozpor trvá v dvoch okruhoch,“ uviedol predseda.
Ako doplnil, jedným je definitíva pre všetkých vysokoškolských učiteľov. Tá podľa neho síce môže byť atraktívna pri výbere takéhoto povolania, no na druhej strane nepodporuje kvalitu VŠ. Ruší totiž podľa neho motivačný faktor pri pravidelnom opakovaní obsadzovania pracovnej pozície výberovým konaním a zásadne obmedzuje operatívnosť manažmentu VŠ pri obsadzovaní pracovných pozícií najkvalitnejšími uchádzačmi.
„Doteraz bola možnosť získať zmluvu do dovŕšenia 70 rokov veku vyhradená pre učiteľov pri opakovanom pôsobení na funkčnom mieste docenta alebo profesora, kam sa učiteľ mohol prepracovať na základe kvalitného pedagogického a vedeckého pôsobenia,“ podotkol.
Ďalším pretrvávajúcim rozporom RVŠ je podľa Putalu vstup ministerstva do kreovania výkonnej rady SAAVŠ, kde jej nezávislosť od štátnej moci bola podľa jeho slov zásadným faktorom pre uznanie nezávislosti akreditačného procesu na Slovensku a prijatie do združenia akreditačných agentúr v Európskom priestore.
Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh nového zákona o vysokých školách z dielne rezortu školstva. Nový zákon má okrem iného priniesť pre vysokoškolských učiteľov možnosť uzatvoriť zmluvu po deviatich rokoch na funkčnom mieste až do dosiahnutia 70 rokov veku. Zmeniť sa má aj spôsob obsadzovania členov výkonnej rady SAAVŠ, pričom nominácie sa majú nahradiť výberovým konaním, rovnako ako je to v súčasnosti v prípade predsedu výkonnej rady. Členmi výkonnej rady majú byť v súlade s odporúčaniami Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania dvaja študenti.
