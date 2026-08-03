< sekcia Slovensko
Rada ZMOS žiada začať rokovania o stabilizácii financovania samospráv
Považuje za nevyhnutné začať so štátom rokovania o obnovení podielu miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na úroveň 56,1 percenta.
Autor TASR
Bratislava 3. augusta (TASR) - Rada Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada začať rokovania o stabilizácii financovania samospráv. Považuje za nevyhnutné začať so štátom rokovania o obnovení podielu miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na úroveň 56,1 percenta, a to minimálne do prijatia systémovej reformy financovania samospráv.
„Je nevyhnutné začať rokovania o návrate podielu miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na 56,1 percenta. Ide o stabilizáciu samospráv nielen v súčasnosti, ale aj pre nové volebné obdobie,“ skonštatoval predseda ZMOS-u Jozef Božik.
Obnovenie stabilného príjmového rámca je podľa združenia nevyhnutné na zabezpečenie financovania školstva, sociálnych služieb, opatrovateľskej starostlivosti, údržby verejných priestorov, miestnej infraštruktúry a ďalších kompetencií miest a obcí. Samosprávy zároveň potrebujú primeraný finančný priestor, aby dokázali reagovať na rast mzdových nákladov a na výsledky rokovaní o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy bez toho, aby museli obmedzovať rozsah alebo kvalitu služieb. Predvídateľné financovanie je dôležité nielen na plnenie zákonných povinností, ale aj na vytváranie podmienok na primerané odmeňovanie a motiváciu zamestnancov.
Financovanie bolo jednou z tém 62. mimoriadneho online zasadnutia Rady ZMOS, ktoré sa uskutočnilo 31. júla. Okrem aktuálnej pripravenosti samospráv na zabezpečovanie verejných služieb prerokovala aj ďalšie ekonomické a legislatívne témy. Tie budú predmetom rokovaní so štátom, sociálnymi partnermi a dotknutými organizáciami.
„Je nevyhnutné začať rokovania o návrate podielu miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na 56,1 percenta. Ide o stabilizáciu samospráv nielen v súčasnosti, ale aj pre nové volebné obdobie,“ skonštatoval predseda ZMOS-u Jozef Božik.
Obnovenie stabilného príjmového rámca je podľa združenia nevyhnutné na zabezpečenie financovania školstva, sociálnych služieb, opatrovateľskej starostlivosti, údržby verejných priestorov, miestnej infraštruktúry a ďalších kompetencií miest a obcí. Samosprávy zároveň potrebujú primeraný finančný priestor, aby dokázali reagovať na rast mzdových nákladov a na výsledky rokovaní o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy bez toho, aby museli obmedzovať rozsah alebo kvalitu služieb. Predvídateľné financovanie je dôležité nielen na plnenie zákonných povinností, ale aj na vytváranie podmienok na primerané odmeňovanie a motiváciu zamestnancov.
Financovanie bolo jednou z tém 62. mimoriadneho online zasadnutia Rady ZMOS, ktoré sa uskutočnilo 31. júla. Okrem aktuálnej pripravenosti samospráv na zabezpečovanie verejných služieb prerokovala aj ďalšie ekonomické a legislatívne témy. Tie budú predmetom rokovaní so štátom, sociálnymi partnermi a dotknutými organizáciami.